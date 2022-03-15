Boo&Boo Cafe açıldı

Elazığ yeni bir nezih işletmeye daha kavuştu.

3 genç girişimci tarafından açılan Boo&Boo Cafe Akgün AVM’de hizmet vermeye başladı.

Yoğun bir katılımla ile açılan Boo&Boo Cafe, davetlilerine, sıcak ve soğuk içeceklerle farklı bir damak tatı oluşturacak.

Haftanın belli günlerinde Elazığ’ın beğenilen sanatçıları Boo&Boo Cafe’de sahne alacak.

Bir aile sıcaklığı ile hizmet verecek Boo&Boo Cafe, gelen misafirlerin vaz geçilmez mekanlarından biri olacak.

Belli periyotlarda, Boo&Boo Cafe’de tüm misafirlerinin katılacağı oyun geçelerinde şanslı davetlilere çeşitli hediyeler verilecek.

İşletmeleri hakkında bilgi veren İşletme ortağı Nasrullah Yunus Parlak, Boo&Boo Cafe’nin Elazığ’a hayırlı olmasını dileyerek tüm vatandaşları cafelerine beklediklerini söyledi.

Parlak; “Biz üç genç girişimci olarak hayalimizi gerçekleştirerek ilimize güzel bir işletme kazandırdık. Bunun mutluluğu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı işletmemize bekliyoruz. Cafecilik sektörüne yeni bir ivme kazandıracağız. Bizler, vatandaşlarımıza hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Haftanın belli günlerinde ilimizin değerli sanatçıları cafemizde sahne alacak. Misafirlerimiz, işletmemizde evindeki sıcaklığı hissedecek. Boo&Boo Cafe’yi birlikte açtığımız Mücahit Bektaş ve Erkan Ercan kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İşletmemiz bizlere ve Elazığ’ımıza hayırlı olsun” dedi.