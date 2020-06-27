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Diyarbakır

Bombalı saldırının faili terörist noterde yakalandı

Diyarbakır

Bombalı saldırının faili terörist noterde yakalandı

5 kişinin ölümüne, 9 polisin de yaralanmasına neden olan bombalı saldırının faili terörist, noterde işlem yaptığı sırada yakalandı.