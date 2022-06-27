Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Fırat Kalkınma Ajansı’nın (FKA) desteğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRB1 illerinin önemli potansiyeller kaynakları arasında yer alan turizm, ihracat ve tarımın geliştirilmesini hedefleyen program kapsamında başarılı olan projelere 500 bin ile 2 milyon lira arasında faizsiz kredi verileceğini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, “Krediler 6 ay geri ödemesiz olup, toplamda 30 ay vade ile geri ödenebilecektir. Toplamda 20 milyon desteğin sağlanacağı program ile bölgemizde 60 milyon TL bir yatırım planlanmaktadır” dedi.

Başkan Arslan açıklamasında, “FKA Yönetim Kurulu olarak bütçe imkanlarımız doğrultusunda iş dünyasının finansmanına destek olarak bölgemizde hem kaynakların ekonomiye kazandırılması hem de istihdamla ülkemize katkı sağlamak amacıyla önemli bir destek mekanizmasını devreye almış bulunuyoruz. TRB1 illerinin önemli potansiyeller kaynakları arasında yer alan turizm, ihracat ve tarımın geliştirilmesini hedefleyen program kapsamında başarılı olan projelere 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında faizsiz kredi verilecektir. Krediler 6 ay geri ödemesiz olup, toplamda 30 ay vade ile geri ödenebilecektir. Toplamda 20 milyon desteğin sağlanacağı program ile bölgemizde 60 milyon TL bir yatırım planlanmaktadır. Söz konusu programlara başvuru kabulü 24 Haziran 2022 tarihinde başlamış olup, son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022’dir” diye konuştu.