Boks takımı 13 sporcusuyla çalışmalara başladı  

Futbol, basketbol, voleybol, badminton, yüzme ve masa tenisi branşlarında faaliyet gösteren Elazığ Belediyespor Kulübü, daha önce bünyesinde bulunan fakat faaliyetlerine ara verilen boks takımını aktif hale getirdi.

Aktif hale getirilen Elazığ Belediyespor boks takımının antrenör Cemil Döndü ve Atalay Şenbakar yönetiminde 13 sporcu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonunda çalışmalarına başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ve EBUAŞ Genel Müdürü Nazım Göktekin, boks takımının antrenmanını ziyaret ederek çalışmaları izledi.

Belediyenin şehrin sporuna ve gençliğine hizmet etmeye devam ettiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu,"Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’nın hem sporcu kimliği hem de vizyonuyla her alanda olduğu gibi spor alanında da belediyemiz ciddi anlamda çalışmalarını sürdürmektedir. Elazığ Belediyesi olarak şehrin sporuna ve gençliğine hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sporun her branşında gençlerimizin yanındayız. Bu anlamda şuana kadar Elazığ’ımızda boks branşına çok değerli hizmetler vermiş ve bu hizmetlerini sürdüren Cemil Döndü hocamızın önderliğinde boks branşını aktif hale getirdik. Bu kapsamda altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi almak ve antrenmanlarını izlemek amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdik. Ulusal alanda şehrimizi temsil edecek olan bu pırıl pırıl gençlerimizle önemli başarılar elde edeceğimizi umuyorum. Elazığ Belediyesi olarak maddi ve manevi imkanlarımızı seferber edip tüm spor alanlarında gençlerimizin her daim yanında olacağız"dedi.

Desteklerinden dolayı Başkan Şerifoğulları’na teşekkür eden antrenör Cemil Döndü ise '2014-2019 yılları arasında faaliyetleri durdurulan Elazığ Belediyespor Kulübü boks şubemiz, başkanımız Şahin Şerifoğulları talimatıyla tekrar aktif hale getirilmiştir. Boks takımı daha önceki dönemlerde önemli başarılar elde etmiştir. Bünyemizde yurtdışından da sporcular yer almaktadır. İnşallah milli sporcuları ile birlikte eski başarılarına ulaşacaktır"ifadelerini kullandı.