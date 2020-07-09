Bocce'ye ilgi artıyor

Elazığ’ın 3 yıl önce tanıştığı Bocce sporuna ilgi arttığı Türkiye ve balkanlardan da bu spora merak salanların derece ile döndükleri belirtildi.

Son yıllarda dikkat çeken branşlardan Volo ve petank olmak üzere iki disiplinden oluşan Bocce sporu Elazığ ile 3 yıl önce tanıştı. Milli Takım Antrenörü Hacı Veli Kırıcı’nın Elazığ’a gelmesiyle yaygınlaşmaya başlayan spora ilgi de arttı. 3 yıllık kısa bir sürede Elazığ'dan bu spora merak saranlar Kırcı'nın antrenörlüğünde yaptığı çalışma sonrasında Türkiye birinciliği, Balkan ve Türkiye üçüncülükleri elde etmeyi başardı.

3 yıl önce Kahramanmaraş’tan geldiğini ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde öğrenimini sürdürdüğünü ifade eden şehrin tek Bocce Antrenörü Hacı Veli Kırıcı (25), “Bu spor vücudu dinç ve sağlıklı tutuyor. Spordaki öncelikli hedefimiz sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bocce farklı disiplinlerden oluşuyor. Özgüven arttırıcı bir spor. Bartın’da mülakata gittiğimde böyle bir branş olduğunu öğrendim . Daha önce voleybol oynuyordum. Kendi şehrimde bu branşı geliştirmeye çalıştım. Kahramanmaraş’ta branş olmamasından dolayı Osmaniye’de bir kulüple Nesrin Börtlüce hocam sayesinde bu sporu profesyonel yapmaya başladım. Fahri lisansımı aldım . Sosyal medya üzerinden diğer sporcularla iletişim kurarak merakımı gidermeye çalıştım. İlk Türkiye Şampiyonasına gittiğimde bin sporcu arasında 17. oldum. Sıralamayı görünce daha da hırslandım. İlk 8’in milli takıma girdiğini öğrendim. Kırıkkale sporcularıyla takım kurduk ve Türkiye 3’üncüsü olduk. Bu derecemle Fırat Üniversitesi’ni kazandım” dedi.

Elazığ’a geldikten sonra bu sporu nasıl yaygınlaştırabileceğini düşündüğünü belirten Kırıcı, “Bizim sporcu kaynağımız petank disiplininin verilmesinden dolayı direk okullardı. İl müsabakalarından sonra sporcularımıza lisans çıkartarak Türkiye Şampiyonaları’na götürüyoruz. Şu an Türkiye dereceli sporcu sayımız 5. Bazı aileler bu sporu bilmediğinden dolayı fazla destek veremiyor. Bir futbol, basketbol, voleybol gibi değil. Yeni bir branş. 2005 yılında federasyonumuz kuruldu” ifadelerini kullandı.