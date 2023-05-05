‘Bizlerin yolu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, Sürsürü Mahallesi’nde düzenlenen ‘Birlik Beraberlik Buluşması’nda yaptığı konuşmada, “Bizlerin yolu; tasarımı, yazılımı yerli mühendisler tarafından yapılan milli gururumuz TOGG’u ülkemizin kazanmasına vesile olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur. Bizlerin yolu İHA’ları, SİHA’ları, Hürkuş’ları, Tayfun roketini, Kaan’ı hayata geçiren Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur.” dedi.

Milletvekili Adayı Öz, seçim çalışmaları kapsamında Fırat Üniversitesi kampüsünü ziyaret ederek gençlerle buluştu. Öz, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı, Gazi Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Yoğun bir seçim programı yürüten Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, akşam ise doğup, büyüdüğü Sürsürü Mahallesi’nde düzenlenen ‘Birlik Beraberlik Buluşması’nda vatandaşlarla buluştu.

Coşkulu bir kalabalığın sevgi gösterisi ve tezahüratlarıyla karşılanan Hasan Murat Öz yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

“Ben bu sokaklarda ayak izi olan, sizlerin evladı, sizlerin kardeşiyim. Elhamdülillah vatan, millet, memleket sevdasını bu sokaklardan öğrenmiş, sizlerin yanında büyümüş bir kardeşinizim. Hep şunu söylüyoruz. 14 Mayıs seçimleri bir kader seçimidir. 21 yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları, ülkemize asırlık hizmetler kazandırdı. Savunma sanayinden teknolojiye, enerjiden sağlığa, birçok noktada devrim niteliğinde kazanımlar elde ettik. 14 Mayıs bir kader seçimidir. 21 yıllık hizmetlerin devam etmesi ya da devam etmemesi noktasında büyük bir yol ayrımı, büyük bir dönüm noktasıdır. Bir tarafta yıllarca bize başörtüsü zulmünü yaşatan bir zihniyet var, diğer tarafta başörtüsünü başının tacı yapan bir zihniyet var. Bir tarafta gençlerimize katsayı zulmünü yaşatanlar var, diğer tarafta katsayı zulmünü çözen, gençleri her zaman başının tacı yapan, gençleri siyasetin merkezine taşıyan Cumhurbaşkanımız var.

Bizlerin yolu; tasarımı, yazılımı yerli mühendisler tarafından yapılan milli gururumuz TOGG’u ülkemizin kazanmasına vesile olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur. Bizlerin yolu İHA’ları, SİHA’ları, Hürkuş’ları, Tayfun roketini, Kaan’ı hayata geçiren Recep Tayyip Erdoğan’ın yoludur.

Bugün Millet İttifakı tarafına baktığımızda herhangi bir proje söylemleri yok. Toplum yararına bir tek söylemleri yok. Vatan, millet memleket sevdasıyla ilgi bir söylemleri yok. HDP bayrakları altında miting yapanlar var. Terör örgütü elebaşlarına özgürlük vaadinde bulunanlar var. Elazığ’ımız, Sürsürümüz buna müsaade etmez.”