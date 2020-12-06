Prof. Dr. Yasemin Açık; "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında art niyetli bir kurgu dâhilinde beni ve aile şirketlerimizi karalamaya yönelik gerçeği yansıtmayan ve mesnetsiz iddialara yer verilmiştir.

Bahse konu iddiada, şahsım merkeze konularak, habere siyasal bir nitelik kazandırmak ve yıllardır hayatlarını toplumsal kalkınmaya ve istihdamı artırmaya adamış bizlerin itibarını zedelemek amaçlanmıştır.

Ticari rekabet kapsamında yanlış kaynaktan bilgilendirme yapılarak, şahsımı ve yaklaşık 50 senedir ülkemize değer yaratan aile şirketlerimizi kritik bir dönemde oldukça manidar bir zamanlamayla ortaya atılan bu iftirayla değersizleştirmek ve gelişen süreçlerden dışlamak hedefi güdüldüğünü görmekteyiz.

Elâzığ’ımızda çok önemli yatırımları gerçekleştirerek binlerce insanımızı istihdam etmenin mutluluğunu; ülkemizde ise kilit öneme haiz projeleri başarıyla gerçekleştirerek, milli kalkınmamıza sağladığı katkının onurunu yaşayan ailemizin itibarını sabote etmeye yönelik bu varsayımların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Aslında; iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi, ülkemizde son yıllarda bu tür bir habere konu olamayacak tek bir iş varsa; o da bahse konu haberlerde yer alan bu iştir. Çünkü tüm aşamaları yargı denetimi altında, kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre yapılmış; haklılığımız ve doğruluğumuz mahkemelerce de defalarca tescil edilmiştir.

Her zaman kul hakkına, kamu hukukuna özel önem gösteren bizler ve girişimlerimizin hak ve hukuka aykırı olan hiçbir iş ve işlemin içinde bulunması yahut etik ve ahlaki değerlere ters bir adım atması düşünülemez.

Kaldı ki, söz konusu gerçek dışı haberi yayımlayanlardan biri olan “Sözcü Gazetesi” 06.12.2020 tarihli basılı yayınında “Yargı makamları şirketi haklı buldu” başlıklı yazı ile haklılığımıza yer verdi.

Emekçi ve girişimci ailemiz 1970’li yıllardan itibaren ülkemiz inşaat sektöründe saygın bir yer edinmiştir. Her iktidar döneminde yatırımlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiren firmamız turizm, enerji, akaryakıt, çimento gibi farklı sektörlerde de faaliyet göstererek yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlar hale gelmiştir. Bu asılsız beyanlar, başta Seza İnşaat olmak üzere, aile şirketlerinin itibarına da zarar verme stratejisi ile kurgulanmış ve servis edilmiştir. Oysa sadece Seza İnşaat firması başta olmak üzere şirketlerimizin Kurumlar Vergi rekortmenleri sıralamasına bakmak, kimin milletin yanında olduğunu göstermeye yeterli olacaktır.

Ayrıca; yıllardır bir akademisyen, bir sivil toplum gönüllüsü ve bir iş insanı olarak, büyük bir özveriyle ülkem, bölgem ve şehrim için büyük emekler vermekteyim. Kamuoyu nezdindeki imajıma, emeklerime, duruşuma, itibarıma ve kişilik haklarıma zarar vermeyi amaçlamıştır.

Ömrünü kadının çok yönlü güçlendirilmesine ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine adayan şahsımı, böylesi şiddete maruz bırakan ve itibar suikastı oluşturan bu temelsiz varsayımlar bizleri derinden yaralamıştır.

Her türlü olumsuzluklara rağmen, ülkemiz için emek vermeye, katma değer oluşturmaya ve istihdam sağlamaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Grup şirketleri olarak hiçbir haksız kazanım ve hukuksuzluğun içinde olmayacağımızı belirtirken, bu tür bir iddianın zamanlamasının da manidar olduğunu özellikle ifade etmek isteriz.

Gerek şahsımın kişilik haklarına gerekse şirketlerimizin saygınlığına yönelik saldırı niteliği taşıyan bu çarpık iddiaları servis edenlere ve yayımlayanlara ilişkin yasal haklarımız çerçevesinde mahkemelerde hesaplaşacağımızı da belirtmek isteriz.

Her zaman olduğu gibi bu süreçte de bizleri arayan, destekleriyle güç veren, dualarıyla yanımızda olan tüm Elazığlı hemşehrilerimize şükran borçluyuz.

Tüm kadirşinas hemşehrilerimizin bildiği gibi, dışarda kazandıklarını şehrimize yatıran, şehrimizin kalkınmasına ve insanlarımızın istihdamı gayesiyle onların mutlu bir yaşam sürmelerine katkı sağlayan aile şirketleri olarak aziz şehir ve aziz hemşehrilerimiz için yaptıklarımızdan onur ve gurur duymaktayız.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman ve her koşulda Elazığ’ın gelişmesine katkı sağlamaya, Elazığ için üretmeye ve çalışmaya, durmaksızın devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Prof. Dr. Yasemin AÇIK

Seza İnşaat Hissedarı