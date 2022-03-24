‘Bizlere aday çıkması bizim için avantaj’

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top, ocak ayında yapılan oda seçimleri hakkında açıklamalarda bulunarak kendilerine aday çıkmasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Haberin Videosu : BİZLERE ADAY ÇIKMASI BİZİM İÇİN AVANTAJ

“ADAY OLDUĞU ZAMAN KENDİMİZİ YENİLİYORUZ”

Başkan Cebrail Top, “Oda seçimlerimiz Ocak ayında yapıldı. 2002 yılından buya Elazığ Bakkallar Odası Başkanlığını yürütüyorum. Şimdiye kadar 6 kongre yaptık. Her kongre sonrası yeni bir başkan olmuş heyecanı ile hizmet etmeye devam ediyorum. Her dönem mutlaka seçimlerde adayımız oldu. Önceleri aday olduğunda üzülüyordum şimdi ise son seçimlerde şunu gördüm. Bizlere aday olması bizim için daha avantaj neden mi? Çünkü aday olduğu zaman bizler kendimizi yeniliyoruz eksiklerimizi görüyoruz. Esnaflarımıza daha güzel hizmet etmek için hayret ediyoruz”

“KAZANAN ESNAFIMIZ OLMUŞTUR”

Seçimlerde farklı bir seçim startı vermedim. Bizim seçimlerimiz biter bir sonraki gün seçim olacakmış gibi üyelerimize hizmet ederiz. Bu dönem tüm odalarda adayların oluşu nedeniyle Elazığ’da gündem oluştu. Sanki genel seçim havasına girdi oda seçimleri. Seçimlerde ilgi alaka arttı. Hala tebrik ziyaretleri geliyor. Ziyaretler dolayısıyla esnaflarımıza teşekkür ziyareti gerçekleştiremedik daha. Kazasız belasız bir seçim geçirdik. Seçim sonucu bizim çok güzel oldu. Bize oy veren vermeyen tüm esnaflarımıza teşekkür etmek istiyorum. Esnaflarımıza teşekkür ziyaretlerine başlayacağız inşallah kısa süre sonra. Kaybeden esnafımız olmamıştır kazanan esnafımız olmuştur. Kaybeden adayımız olmamıştır”

“ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI SANDIKTA ALDIK”

Cebrail Top, “İlimizde 24 Ocak 2020 ‘de deprem oldu. Sonrasında pandemi süreci yaşandı. Bizler bu süreçte devletimizin verdiği imkanları esnafımıza zamanında ve yerinde kullandık. Bunun karşılığında sandıkta aldık. Seçimde rakiplerimize karşı aldığımız farkı bizler bekliyorduk. Biz şimdiye kadar 6 kongre yapmışım. Kongrelerde oyumuz artarak devam etmiştir. Bu dönem daha büyük bir fark oldu. Bir adayımıza 500 civarında, diğer adayımıza yüzde 50’ye yakın fark oldu. Bu farkı biz bekliyorduk. Aday olan arkadaşlarımız bizlerle çalıştılar. Adaylarımız seçim sürecinde bizleri incittiler söylemleri ile sloganlarıyla. Ama bizler onları unuttuk” dedi.