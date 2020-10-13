‘Bizim sektör çok zor bir sektör’

Elazığ Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, Kuyumculuk mesleğinin zor olduğunu ifade etti.

Başkan Çakmakçı, sektörlerinin çok zor olduğunu ifade ederek “Her sektörde olduğu gibi bizim sektörde de ürünü satarsan para kazanırsın. Bazı kesinler söylüyor altın fiyatları yükseliyor kuyumcular para kazanıyor. Biz olayı öyle değerlendirmeyiz. Benim 10 kilo altınım 11 kilo olmadı ki, zamda da ben altını alacağım satacağım ki para kazanayım. Tamam, TL bazında param artmış olabilir. TL değerinin artması benim için önemli değildir. Bizim için altının döngüsü önemlidir. Bizim sektör çok çok zor bir sektör.

Bizim sektörün olmazsa olmazı tecrübedir. Meslekte o kadar olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz ki geçen gün bile bir meslektaşımıza bir dolandırıcı altın görünümlü ürünü maalesef arkadaşımıza sattı. Sahte altını fark etmenin incelikleri var. Tabi bunun bir testi var. Ama öyle dönem oluyor ki adamlar bizim yoğun olduğumuz zamana denk getiriyorlar ve meslektaşlarımız ürünü tam anlamıyla inceleyemiyorlar. Ve sahte ürünü bazen alabiliyorlar. Sektörümüz tecrübenin önemli olduğu bir sektördür.

Bizler 1976 yılından buyana bu sektördeyiz. Yaklaşık 44-45 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Sektörümüzün en büyük sıkıntılarından biride dışardan elaman alamıyoruz. Para çok güven gerektiren bir şeydir. Onun için dışardan kolay kolay elaman alamıyoruz.

Eskiden bankaların az olduğu zamanda kuyumcular bir bankaydı. Vatandaşın bütün parası kuyumcuda dönerdi. Sektörümüz güvene dayalı olması gereken bir sektördür. Herkesin yapacağı bir sektör değildir. Geçmişte şunu da yaşadık sanayide bir vatandaşımız gelip kuyumcu açtığını ve 2 yıl içinde işletmesini kapattığını gördük. Çok gördük başka sektörden gelip kuyumcu açıyor 1-2 yıl içinde dükkânını kapatıp gittiğini gördük. İddia ediyorum kuyumculuk kalitesi anlamında, kuyumcunun sattığı ürün anlamında, çeşitlilik anlamında Türkiye’de çok çok ileriyiz. Bu konuda iddialıyız. Vatandaşları bilgilendirme açısından da çok ileriyiz. Dikkat etmişinizdir. Çarşımızda 16 tane fiyat bilgilendirme billboardlarımız var. Hiç bir sektör yoktur. Bizim sektörümüzde ürün ve alış fiyatlarımız yazar. Hiçbir sektörde bu yazmaz. Ürünü kaça aldığı yazmaz. Bizim sektörümüz bu konuda çok şeffaftır” Dedi.