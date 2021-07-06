‘Bizim projemiz daha güzeldi’

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ercan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Başkan Yılmaz; “Derneğimizi, 2009 yılında kurduk. O günkü valimiz Muammer Erol’u minnetle anıyorum. Çok iyi bir insandı. Bizlerle toplantı yaptı. O zaman galericilerin il dışına çıkarılması ilgili söylem vardı. Çoğu yerde galericiler sitesi yapılmıştı Elazığ’da yoktu. Muammer Erol Valimiz bize ön ayak oldu. Mevcut sitemizin yerini beğendik. Biz kendimiz yapacaktık sitemizi ama bütçemiz yetmedi. O zaman 60 esnafımız vardı. Sitede 160 iş yeri çıkıyordu. Biz bunu finanse edemedik. O zaman Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu’ydu. Başkanımız biz bu işi üstleniriz dedi. Seçim dönemine siteyi ihale sundular 104 dükkana düştü. Bizim projemizde 164 iş yeri vardı. Projemizde traktör, minibüs, kamyon ve kamyonet grubu da vardı. Bizim projemizi rafa koydular bu projeyi öne sürdüler. Mücahit Başkan geldiğinde bu projeyi önünde buldu. Biz projeyi iptal etmesi için yanına gittik ama biz sadece iyileştirme yapabiliriz dediler başka bir şey yapamayız dedi. Sadece otomobil grubunun sergileneceği fiziki bir yer yaptılar bize eğer bizdeki projeyi hayata koysalardı daha çok kaliteli bir site olurdu”.

“SAĞLIK KABİNİ İHTİYACIMIZ VAR”

Yılmaz; “2015 yılına gelindiğinde bizim çarşıdan buraya gelmemiz söz konusu oldu. Sadece bina vardı. Ek sundurmaları Mücahit Başkan sonra yaptırdı bunun için ek ödenek çıkardı. Yoksa güneşin altında yanacaktık. Bunu yapmak için mücadele ettik. Biz bugünlere zor geldik. Ama güzel ama kötü şuanda 104 esnaf burada işlerini yapmaya çalışıyor. Açık oto pazarının oldu, kafeteryamız, mescidimiz var. Sağlık kabinlerimiz var ama faaliyete geçmedi. Faaliyete geçmesi için müracaatlarımız oldu. Burada sağlık problemi yaşasak yetkilerimiz başta olmak üzere hepsi sorumludur. Biz sağlık kabini konusunda defalarca ilettik. Milletvekillerine, Valiliğimize ve Belediyemize ilettik. Belediyenin yapacağı işler sınırlı her şeyi belediyeye atarsak doğru bir yaklaşım olmaz. Valiliğin yapacağı şeyi valilik yapacak” dedi.