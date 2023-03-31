‘Bizim partimizde ben değil biz var’

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, seçim çalışmalarını sürdüklerini ifade ederek; “Bizim partimizde ben değil biz vardır” dedi.

“ELAZIĞ’IN SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN BAKANA İHTİYAÇ YOK”

Aday Adayı Salih Satıcı, “Yeniden Refah Partisi’nden aday adaylığımızı açıkladıktan sonra hemen sahaya indik. İlçelerimizi gezdik. STK’larımıza ziyarette bulunduk. İlimizin sorunları çok ama bunları çözmek için bakan olmaya gerek yok. İyi bir vekil olursanız ilimizin sorunlarını çok rahat çözersiniz. Öncelikle sorunları çözmek için koltuk sevdalısı olmayacaksın. Memleket sevdalısı olman gerekiyor. Biz, sorunları çok iyi biliyoruz. Sorunları da çözecek güçteyiz”.

“PARTİMİZE TEVECCÜH ÇOK BÜYÜK”

Yeniden Refah Partisi’ne sahada çok büyük bir teveccühün olduğunu altını çizen Salih Satıcı; “ Partimiz kurulduğu günden itibaren güçlenerek yoluna devam ediyor. Bunun en güzel örneği partimize Elazığ’dan 18 kişi aday adaylık başvurusu yapmasıdır. Mecliste olan partiler kadar partimiz başvuru aldı. İttifaklarda bulunan bazı partilere başvuru bile olmuyor. Ama bizim partimizde başvuru sayısı çok Elhamdülillah buda partimizin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz”

“BİZ HAZIRIZ”

Yeniden Refah Partisi Elazığ Milletvekili Aday Adayı Salih Satıcı, biz göreve talip oluruz. Bizde, görev istenmez verilir. Genel Merkezimiz taktir eder bizleri milletvekili adayı yaparlarsa bizler gece gündüz demeden çalışırız. Partimizi en iyi şekilde temsil ederiz. “Biz HAZIRIZ” Elazığ’a hizmet etmeye. Biz HAZIRIZ” Elazığ’ın sorunları çözmeye. Partimizde aday adaylık süreci bitti. Partimiz tarafından temayül yoklaması yapıldı. Partimiz aday adayları ile mülakat yapıp adaylarımızı belirleyecek. Bizim içinde, aday adayı olan arkadaşlara da şimdiden hayırlı olması diliyorum” dedi.