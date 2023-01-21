‘Bizim için önemli olan vatandaşlarımıza hizmet’

Ak Parti Elazığ Milletvekili Mehmet Karacadağ, seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Sürekli olarak vatandaşlarla iç içe olan Karacadağ, Belediye Başkanları, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerine de ziyaretlerini sürdürüyor.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Mehmet Karacadağ, ilk ziyaretini Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na gerçekleştirdi.

Ziyarette bilgi alışverişinde bulanan Karacadağ, Başkan Şerifoğulları’na çalışmalarına başarılar diledi.



Ziyaretlerine Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Erol Keleş devam eden Karacadağ, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Elazığ için önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek, Başarılı hizmetlerinden dolayı Başhekim Erol Keleş’e ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin tüm çalışanlarına teşekkür etti.



Ak Parti Elazığ Milletvekili Mehmet Karacadağ, CHP Elazığ İl Başkanı Av. Çoskun Çağlar Duran,Eski Ak Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve Seçkin Lisesi Kurucusu Ersin Tolan’ı ziyaret etti.



“ADIM ATMADIĞIMIZ YER KALMAYACAK”

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulanan Karacadağ, “Seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir yıla yakındır sahadayız. Allah’ın izniyle ilimizde adım atmadığımız, yer kalmayacak.Bugün Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nı, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Erol Keleş’i, CHP Elazığ İl Başkanı Av. Çoskun Çağlar Duran’ı ,Eski Ak Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze’yi ve Seçkin Lisesi Kurucusu hemşerimiz Ersin Tolan’ı ziyaret ettik.Çok verimli ziyaretler oldu. Bilgi alış verişinde bulunduk. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.