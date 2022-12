‘Bizim içimizde memleket sevdası var’

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, seçim çalışmaları hakkında bilgiler vererek Elazığ sevdalısı olduğunu söyledi.

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programına konuk oldu.

Haber Elazığ Genel Yayın Yönetmeni Cemil İzgi’nin sorunlarını cevaplandıran Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, Nasip olur milletvekili olursa Elazığ’ı layık olduğu yerde savunacaklarını ifade ederek “Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu seviyorum” dedi.

“HEM TÜRKİYE EKONOMİSİNE HEM DE DÜNYA EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUZ”

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, “1983 yılında Maden’de doğdum. Doğma büyüme Elazığlıyım. İlk ve ortaokulu ilimizde tamamladım. Sağlık nedenleri nedeniyle üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım. Askerlik görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a gitmek zorunda kaldım iş imkanlarından dolayı 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe başladım. Hala aktif olarak görevime devam etmekteyim. Ayrıca İstanbul’da inşaat işi ile uğraşıyorum. Mobilya ve iç dekorasyon üzerine Türkiye ve Dünya piyasasında medefe ve sunta üretiminde hatlarımız var. Giresun’da, Afyon’da ve İran’da sahalarımız var. Bu şekilde hem Türkiye ekonomisine ve hem de Dünya ekonomisine katkı sağlama çalışıyoruz”

“ELAZIĞ’I LAYIK OLDUĞU YERDE SAVUNACAĞIZ”

Karacadağ; “Neden milletvekili olmak istiyorum. İnsanların bir koltuk sevdası vardır. Bizim öyle bir hevesimiz yok. Ben, 25 yıldır siyasetin içindeyim. Biz siyasette kimin nerde ne yapacağını çok iyi biliyoruz. Yapılan siyasi düşüncelerin ve çalışmalarının memlekete yeteri kadar olduğunu düşünmüyoruz. Biz, ilimize bir nebze katkı sağlamak için yola çıktık. Düşüncelerimizin ilimize katkı sağlayacağını düşüncesindeyiz. Allah nasip ederse bize öyle bir görev gelirse Elazığ’ı layık olduğu yerde savunacağız hedefimiz budur”

“CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖSTERDİĞİ YOLDA YÜRÜMEK BENİM İÇİN ŞEREFTİR”

Cumhurbaşkanının dik duruşunu sevdiğinin ifade eden Mehmet Karacadağ; “Bizim için doğru olan nedir. Hayat felsefeme baktığımda kendi şahsıma göre ve beni bilen bilir biz hiçbir zaman eğilmeyi sevmiyoruz. Biz, dik duran insanın arkasında gitmeyi seviyoruz. Cumhurbaşkanımız bunu da layıkıyla yerine getiriyor. Ben, kendime en yakın Cumhurbaşkanımızı görüyorum. Onun gösterdiği yolda yürümek benim için şereftir”

“8 AYDIR SAHADAYIM”

Aday Adayı Mehmet Karacadağ, “Ben 8 aydır sahada çalışıyorum. Biz geldik milletvekili adayıyız demedik. Sağ olsunlar bizim siyasi düşüncemizi ve yapacağımızı bilen abilerimiz ve kardeşlerimiz bizim sahada çalışmamızı önerdiler. Bu memleket için faydalı olur dediler. Bizde onların yönlendirmesiyle 8 aydır sahada çalışıyoruz. Bizim içinde bir memleket sevdası var. Biz hiçbir beklenti içinde değiliz. Biz şuyum da olsun mevkiim de olsun diye hevesimiz düşüncesinde değiliz. Çok şükür kendi iş sahamda o duyguları bıraktım. Birileri gelsin yanımızda dursun, kapımızı açsın bir makama gelelim diye bir hevesimiz yok. Ben kendi başarımla bunu elde etmişim ben bunu ispatlamışım”

“ELAZIĞLI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Mehmet Karacadağ; “Ben Elazığ’ın her karışını çok iyi biliyorum. Benim ilimizde gitmediğim ilçe ve sokak yok. Ben çocukluğumdan beri Elazığ’dayım. Ben çok ciddi Elazığ sevdalısıyım. İstanbul’da yaşayanlar bilir. Ben yıllardır Elazığ’ın içindeyim. Ben, 18 yıldır İstanbul’da yaşıyorum ama ben yılın 2-3 ayını memleketimde sabit geçiriyorum. Sürekli olarak Elazığ’a gidip geliyorum. Ben Elazığ’ı çok seviyorum. Elazığlı olmaktan gurur duyuyorum. İstanbul’da sorarlar nerelisin derler Elazığlıyım söylediğinde dururlar. Elazığ’ın gerçekte bir ağırlığı var”

“ÇÖZÜM ARANIYORSA ONUN YERİ ELAZIĞ’DIR”

Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, “Nasip olur vekil olursak basıl bir vekil oluruz. Biz, vekil olursak vatandaşlarımızla sokakta bizlerle rahatlıkla gezebilecek. Benim hedefimde şu var. Seçim Koordinasyon Merkezimizin olduğu yerini seçim sonrasında da açık tutacağız. Milletvekili olursak Allah nasip ederse devamlı açık olacak bir yerimiz olacak. Vatandaşlarımızın Ankara’ya gelmesini istemiyorum gelirlerse bizleri ziyarete ve Ankara’yı gezmeye gelsinler. Çözüm aranıyorsa onun yeri Elazığ’dır. Buradaki ofisten aransın. Biz her hafta burada olalım vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinleyelim parti gözetmeksizin. Sorunları oda başkanları ile çözelim. Diğer partilerle çözelim. Biz herkesin önerilerini dinleyeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz” dedi.