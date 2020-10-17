‘Bizde hibe beklerdik’

Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkanı Cemil Erdem açıklama yaparak Elazığ esnafına destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Birlik Başkanı Cemil Erdem; “Giresun’da sel felaketi oldu. Onlarında Allah yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanımız Giresun’a vermiş olduğu 50 bin TL’lik hibeyi ilimizde de depremde zarar gören esnaflara vermesinden yanayız. Bizimde konuda çalışmalarımız görüşmelerimiz oluyor. Ama hala bir netice alamadık. Hala bazı meslek gruplarımız çok mağdur. Örnek vermek gerekirse, kahvehaneleri açtılar ama vatandaşlarımız kahvehanelere gitmiyor. Vatandaşlarımız oralara oyun oynama gidiyor eğlenmeye gidiyor. Oda olmayınca kahvehanelere kimse gitmiyor. Oda başkanımızın kahvehanesinin önünden bazen geçiyorum bir tane insan yok. Bunlar ciddi manada mağdur. Sadece işveren değil yanında çalışanlarda çok mağdur. Servisçiler çok mağdur. Şevket Başkanımız sorunlarıyla ilgileniyor ama bir netice alamadı. Bunun yanında kantinci esnaflarımız çok mağdur. Birçok sektör mağdur durumda. Devletimiz gücü var imkanı var hiç değilse bu esnaflarımıza 3-5 bin TL yardımda bulunsa bu onlar için faydadır. Ben İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu depremden dolayı Esnaf Sanatkarlar Birliğimize geldiğinde ben orada konuşurken bir konuya temas ettim. Dedim sayın Bakanım, esnaf mağdur çok fazlada bir şey istemiyoruz mağdur olan esnaflarımıza 30 bin TL kredi hibe verirseniz bu insanları ve bizleri mutlu edeceksiniz. Bakanımız sen ediyorsun başkanım, nasıl verelim o parayı dedi. Mümkün değil dedi. Bize tepki gösterdi. Biz normal bir şey istedik çok fazla bir şey istemedik. Bakanımız burada onu konuştu, sayın Cumhurbaşkanımız Giresun’a gitti zarar gören esnafa 50 bin TL’lik hibe kredi verdi. Bu işte tezat oluyor”.