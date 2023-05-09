‘Biz milliyetçiliği Kıbrıs’ta beşparmak dağlarında yaptık’

Milliyetçiliği sokaklarda palavra atarak yapmadıklarını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Biz milliyetçiliği, 1974 yılında Bülent Ecevit Başbakanken Kıbrıs’ta Beşparmak Dağlarında yaptık” dedi.

Milliyetçiliği sokaklarda palavra atarak yapmadıklarını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Biz milliyetçiliği, 1974 yılında Bülent Ecevit Başbakanken Kıbrıs’ta Beşparmak Dağlarında yaptık” dedi.

CHP Elazığ Milletvekili, Parti Meclis Üyesi ve 28. Dönem Milletvekili Gürsel Erol seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Terör örgütlerinin tehdit etmesi nedeniyle korumalarla gezdiğini aktaran Milletvekili Erol, “Bunlar benim özel talep ettiğim korumlar değil. Devletin bana verdiği korumalardır. Niye, terör örgütlerinin tehditlerinden dolayıdır. Demek ki CHP bir milletvekili terör örgütlerine dik duruyorsa, hangi CHP’li bugüne kadar terör örgütüne destek vermiştir. Biz milliyetçiliği sokaklarda palavra atarak yapmadık. Biz milliyetçiliği, 1974 yılında Bülent Ecevit Başbakanken Kıbrıs’ta Beşparmak Dağlarında yaptık. Süleyman Şah’ın türbesini de kaçırmadık. Milliyetçilik devletinin varlığına, vatanının bölünmez bütünlüğüne, milletin birlik ve beraberliğine sahip çıkmaktır. Palavra atmak değildir. Sokak ve salon milliyetçisi değiliz. 1974 yılında rahmetli Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan’ı tüm Avrupa birliği ambargolarına rağmen, ABD’nin ambargosuna rağmen Kıbrıs’ta yurttaşlarımızın, soydaşlarımızın özgürlüğü için silahlı kuvvetlerimizin Beşparmak Dağları’na indirilmesidir. Milliyetçilik Süleyman Şah türbesini kaçırılması değildir” dedi.