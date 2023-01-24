Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, seçim çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor.

Bir yıldır seçim çalışmalarına devam eden Mehmet Karacadağ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş’i, İl Özel İdaresi Meclis Başkanı İbrahim Şerbet’i, Elazığ Ticaret İl Müdürü Bilal Öztürk’ü ve Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker’i ziyaret etti.

Ziyaretlerde Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, seçim çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

“BİZ ŞEHRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ”

Ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunan Ak Parti Elazığ Milletvekili Aday Adayı Mehmet Karacadağ, İlimiz için biz gece gündüz çalışmak için geliyoruz diyerek “Biz şehrimizi çok seviyoruz, o bizim en kıymetlimiz” dedi.

Karacadağ; “Biz, seçim çalışmalarımıza bir yıldır başlamışız. Ve bir yıldır sürekli olarak sahadayız. Biz, aday adaylık başvurumuzu yapıp, biz aday adayız da diyebilirdik. Ama biz bunu seçmedik biz elini sıkmadığımız vatandaşımız, ilimizde adım atmadığımız yer kalmayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son güne kadar da böyle olacak. Biz milletvekilliğine değil, biz vatandaşlarımıza hizmete talibiz. Bizim makama ve koltuğa ihtiyacımız yok, bizim şehrimize hizmet etmek için yola çıktık.

Bugünde seçim çalışmalarımız kapsamında; İl Özel İdare Genel Sekreterimiz Ali Şiş’i, İl Özel İdaresi Meclis Başkanımız İbrahim Şerbet’i, Elazığ Ticaret İl Müdürümüz Bilal Öztürk’ü ve Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Kenan Peker’e ziyaret gerçekleştirdik. Bizlere zaman ayırdıkları için kendilerine çok teşekkür eder görevlerinde başarılar dilerim” ifadelerine yer verdi.