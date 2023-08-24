‘Biz milleti oy deposu olarak görmüyoruz’

Bir dizi temaslarda bulunmak için Elazığ’a gelen HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç, Kovancılar ve Palu ilçesinde önemli temaslarda bulundu.

HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç, Elazığ’ın Kovancılar ve Palu ilçesinde önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerine Kovancılar sanayi sitesi esnaflarıyla düzenlenen kahvaltı programıyla başlayan milletvekili Dinç, burada sanayi sitesi esnafının sorunlarını dinleyerek başladı.

Vekil Dinç, yaptığı konuşmada HÜDA PAR’ın halkı oy deposu olarak görmediğini vatandaşın sorununu çözmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

HÜDA PAR Mersin milletvekili Faruk Dinç, ziyaretlerine Kovancılar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor İzzeddin Günay’ı ziyaret ederek devam etti.

Başhekim Günay, hastane eksikleri ve sorunları hakkında vekil Dinç’e bilgi verdi.

Mersin milletvekili Dinç, daha sonra Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli’yi makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

İlçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretinde bulunan vekil Dinç, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

HÜDA PAR Kovancılar Kadın kolları üye ve gönüllülerine yönelik ilçe binasında düzenlenen seminerde HÜDA PAR’ın kadına bakışı ve kadının siyasette üstlenmesi gereken rolü aktaran Dinç, katılımcıların sorularına yanıt verdi.

Vefat eden, Kovancılar ilçe esnaflarından Mustafa Çakmak’ın taziyesine katılan vekil Dinç, ziyaretlerine Ekinözü Köyü Muhtarı Hayati Sinem’i ziyaret ederek devam etti.

Milletvekili Dinç, programına Palu ilçesinde erkek üyelere yönelik gerçekleştirilen seminerle devam etti.

Partililerle önemli görüş alışverişinde bulunan Dinç, katılımcıların sorularını yanıtladıktan sonra ilçeden ayrıldı.