‘Biz iç ticareti sağlayamadık’

ASKON Elazığ Şube Başkanı Ertan Nizamettin Diler açıklamalarda bulundu.

Diler; “Elazığ’da bina yıkımları devam ediyor. İlimizde bu arada TOKİ konutları bitmeye başladı. Biz bu ortamda iç ticareti sağlayamadık. Bu süreçte büyük firmalara ihaleler verildi. Bu büyük firmalar ilimiz esnafından hiçbir şey almadı. Örneğin mobilyacısından hiçbir şey alınmadı dışarıdaki firmalardan alındı. Elazığ esnafı bu süreçte desteklenmesi gerekiyordu. Elazığ’dan sadece beton ve birkaç kelam ürün alındı ama çoğu dışarıdan alındı. İç ticareti sağlamamız lazım”.

“ELAZIĞ SAHİPSİZ DEĞİL”

Elazığ’ın kesinlikle sahipsiz olmadığını vurgulan Başkan Diler açıklamasına şu şekilde devam etti; “Elazığ sahipsiz değil. Kesinlikle değil. Böyle bir algı üretiyorlar. Elazığ sahibi var. Elazığ valisi var, şuandaki valimiz ilimiz için geçe gündüz çalışıyor. Valimiz halkımızla içi içe. İlimizin Belediye Başkanı var. Belediye Başkanımız ilimiz faydalı olmak için gece gündüz koşturuyor. Elazığ için mücadele veriyor. İlimizi cennet bahçesi yapmak için çalışıyor. Belediye Başkanımız esnaflarımızın her zaman yanında. Elazığ’ın Sanayi Odası Başkanı var. Sanayi Oda Başkanımız ilimiz ekonomisi için mücadele veriyor. Elazığ’ın sahipleri var. Bu sahipsiz algısını yenmemiz lazım. Ben sahipsiz dersem, başkası sahipsiz derse bu algı gittikçe yayılacak ve Elazığ gerçekten sahipsiz olacak. Biz sadece üstten beklemeyeceğiz biz herkesim Elazığ için mücadele edeceğiz. Oturduğumuz yerde Elazığ sahipsiz diyemeyiz. Ben bu algıyı gerçekten kınıyorum. Şu net söylüyorum Elazığ’ın aslan gibi Valisi, Belediye Başkanı ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı var” dedi.