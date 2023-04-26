‘Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz’

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, aralıksız sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında Hicret, Kızılay, Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz seçim çalışmaları kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanında vatandaşları ağırlayan ‘AK Nokta’ aracını ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Öz, daha sonra Hicret, Kızılay, Gümüşkavak ve Aksaray mahallelerini adım adım gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

14 Mayıs seçimlerinin önemine dikkat çekerek vatandaşlardan destek isteyen Milletvekili Adayı Hasan Murat Öz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri ile Türkiye’miz 21 yılda büyük hizmetler kazandı, adeta çağ atladı. Ülkemizin 21 yılda elde ettiği tüm kazanımların daha da büyümesi için 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam etmemiz gerekiyor. Biz milletimize güveniyoruz. Biz gücümüzü terör baronlarından değil milletimizden alıyoruz. Milletimiz 21 yıldır olduğu gibi bir kez daha geleceği için en doğru kararı verecektir.” dedi.

Türkiye’nin geleceğinin gençlerle omuz omuza inşa edileceğinin altını çizen Öz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerimizi gençlerimizle yürüttük. Şimdi de Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını inşa etme vaktidir. Bunun için 14 Mayıs seçimlerini zaferle taçlandırıp gençliğimizin gücü ve enerjisiyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürüyeceğiz.” diye konuştu.