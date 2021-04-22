Asrın İş Adamları Derneği Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Harun Ateş açıklamalarda bulundu.

Harun Ateş; “Biz daha çok ticari bir STK’yız, biz hep ticaret üzeri gittik. Ziyaretlerimizi bitirdikten sonra içimizde ticareti nasıl geliştiririz. Daha iyi nasıl ticaret yaparız. Arkadaşlarımızı nasıl bir araya getiririz gibi çalışmalar yaptık. Bu amaçla ziyaretlerimiz oldu”

“YARDIMLARIMIZI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMADIK”

Harun Ateş; “Son günlerde 120 koli gıda yardımı dağıttık ama biz bunu sosyal medyalarımızda paylaşmadık. İlimizde yaşanan deprem sonrası genç arkadaşlarımız bizlere çok yardımcı oldular elimizden geldikçe depremzedelere yardımcı olmaya çalıştık. Deprem sonrası yaşanan pandemi nedeniyle çalışmalarımız ve toplantılarımızı durdurma kararı aldık”.

“DEPREM VE PANDEMİ SONRASI TİCARET DAHA ZOR OLDU”

Asrın İş Adamları Derneği Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Harun Ateş, “Elazığ’da ticaret yapmak zor. Deprem olmadan öncede zordu. Neden zor çünkü herkesin her işi yapmasıdır. Biz babadan gelme 35 yıldır avizecilik yapıyoruz. Biz ilk işyeri açtığımızda üç avizeci vardı. Şimdi ise bu sayı 370 çıktı. Böyle olunca çok sıkıntı olmaya başladı. İşletme açan arkadaşlar işyerlerini kapatmak zorunda kaldı. İşletme çok olunca bizlerde zarar gördük. Böyle bir piyasa olunca tabi bizim sektör için konuşuyorum. Ticaret zor oluyor. Deprem girdi, pandemi girdi ticaret daha zor oldu” dedi.