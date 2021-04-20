‘Biz, bir araya gelemiyoruz’

Marangozcular ve Mobilyacılar Esnaf Odası Başkanı Ömer Faruk Öztürk açıklamalarda bulundu.

Ömer Faruk Öztürk; “Bizi, Bursa İnegöl’le bir edemezsin, onlar güçlüler. Bizi; Ankara, İstanbul, Konya, Adana ile bir edemezsiniz. Bizim burada eksikliğimiz nedir? Herkesin ayrı ayrı işyeri açmasıdır. Hiç kimse bir araya gelip şirket açmıyor. Örnek verecek olursak: Sanayi sitemizde 15 dükkân bir yanda, 15 dükkân karşısında toplam 30 dükkân var. Biz, 7-8 kişi bir araya gelemiyoruz. Bir kaç kez bir araya geldiler ama sonra dağıldılar. Ama büyük şehirler öyle değil. 7-8 esnafımız bir olsa büyük bir işletme açsa esnafımız omuz omuza çalışsa çok güzel işler yapılır. Elazığ’da öyle bir şirket yok. İşte biz buradan kaybediyoruz. Hepimiz ayrı ayrı dükkân açmışız. Niye bu kadar sanayi sitemiz sıkıştı bundan dolayı. Çünkü işyeri açan çok”.

“HESAP-KİTABI İYİ YAPMAK LAZIM”

Öztürk; “Deprem olduktan sonra krediden faydalanmak için 85 vatandaşımız yeni işyeri açtı. Küçük küçük işyeri açtılar. Ama krediden faydalanamadılar. Çünkü depremden sonra işyeri açtıkları için krediden faydalanamadılar. Devletimiz depremden önce kaydı olanlara kredi veririz dedi. Depremden sonra kaydı olana kredi vermiyoruz dedi. İnsanlarımız bir arayış içindeler ama bilerek iş yapılmıyor. Yani hesabı kitabı iyi yapmak lazım. Madalyanın arka yüzünü görmeden harekete geçmemek lazım. İnsanlarımız çaresiz eve gidiyor, çocukları bir şey istediği alamadığı zaman beyninden vurulmuşa dönüyor. Çok şükür bizim sektör o hale gelmedi. O kadar kötü değil. İyi kötü çalışıyoruz. Mesela deprem olduktan sonra evlere gidip dolapları söktüler. Dolapları taktılar. İyi kötü çalıştı esnaflarımız, bazı meslekler gibi sıfırlanmadılar” dedi.