Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, Elazığ’ın teşvikte 6. Bölgeye geçmesiyle birlikte önemli yatırımların ilimize geldiğini söyledi.

Elazığ OSB’de 187 aktif işletmenin olduğunu ve 7 bin kişinin evine ekmek götürdüğünü ifade eden Başkan Öztürk; “Bizim burada bir engel yok vatandaşa söylüyoruz. Arsanı tahsil ettik. Yatırıma başlayabilirsin söylüyoruz. Arsa konularında bazı söylemler var yok arsa vermiyorlar söyleminde bulunuyorlar. Biz arsayı yatırımcıya veriyoruz. Gerçek yatırımcısıysa buraya verdiği dosya, dokumanlar gerçekten bu yatırımı yapabilecekse kapasitesi varsa biz arsayı veririz. Biz arsayı verip te 2-3 yıl arsayı elinde bekletip sonra yatırımı beklemiyoruz. Yatırım için bir yıl bekliyoruz. Ruhsat alması yeterli değil işe başlamıyorsa üretime geçmiyorsa arsasını iptal ediyoruz. Bu kadar net”.

“NOTER SAYISI ÇOK AZ”

Başkan Öztürk; “Elazığ’da dört tane noter var hepsi çok kalabalık. Pandemi var söylüyorlar. Noterlerde mesafe yok. Virüs sanki hiç oraya uğramamış. Elazığ 4 tane daha noter açılması lazım. Elazığ’da bu potansiyel var. Bingöl’ de 7 tane var. En azından acilen 2 tane açsınlar. Noterler yeni binalara çıksınlar. 60 -70 metre karelik binalarda hizmet veriyorlar. Eski yerlerde hizmet veriyorlar. Orada çalışanlara da büyük eziyet, vatandaşlara da büyük bir eziyet. Noterler banka gibi olması lazım. Bazı noterler 40 yıldır aynı yerde hizmet ediyor. Ben kendilerine de söylüyorum siz para kazanıyorsunuz daha iyi yerlerde hizmet verin söylüyorum. Vergi rekortmenleri sıralamasında noterler ilk sıralarda yer alıyor. Noterlerimiz güzel ve geniş yerlerde hizmet vermesi lazım” dedi.