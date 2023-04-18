‘Biz 3 yıldır sahadayız’

CHP Elazığ 2. Sıra Milletvekili Adayı Abdullah AKIN, Kuyumcular çarşısı ve Gazi Caddesi esnaflarının bayramlarını tebrik ederek desteklerini istedi.

Akın’ın ziyaretlerinden satırbaşları şöyledir.“CHP 2. Sıra milletvekili adayı olarak seçime gidiyoruz. Açıkça ifade etmeliyim ki Vatandaşın problemini bilmeyenler ellerinde projesi dahi olmayanlar, vatandaşın sorununu asla çözemezler. Biz vatandaşın yanına sadece seçim günü gitmedik, 3 yıldır sahadaydık. Şimdi birileri sadece seçim günü vatandaşın yanına gitmekle sorunları bildiğini iddia ediyorsa o kişilere asla aldanmayın. Bu seçim Haktan, adaletten ve top yekün kalkınmadan yana olanlarla, bu düzenden memnun olanlar arasında geçiyor. Mübarek ramazan ayındayız, 1 kilo et 350 liraya ulaştı. Çarşı esnafının yüzü gülmüyor. Alışveriş ve kazançlar istenen seviyede değil. Giderleri karşılamak mümkün değil. Ben tekrar söylüyorum. Logoların artık önemi kalmadı. Bu yüzden oyunuzu CHP’ye verirseniz bizler de elimizdeki bu projeleri hayata geçirme imkanı buluruz ve herkes rahata kavuşur.” Dedi.