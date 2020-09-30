Bitme aşamasına geldi  

Elazığ Belediyesi tarafından Harput'ta yapımı süren Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası Projesi'nin bitme aşamasına geldiği bildirildi.

Harput’u hak ettiği değere ulaştırmak için şehre hakim bir noktada inşa edilen Balakgazi Parkı ve Harput Cam Seyir Terası, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada," Tarihi kimliğiyle önemli bir turizm potansiyeline sahip Harput’ta, Balakgazi Parkı önünde kayalıklar üzerine inşa edilen cam seyir terasında çalışmalar hızla ilerliyor. Bu kapsamda beton zemin çalışmaları, çelik konstrüksiyon işlemleri, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı proje hizmete sunulduktan sonra Harput’a farklı bir cazibe kazandıracak.Süs ve çalı grubu bitkileri açısından zengin olan proje de kameriyeleriyle, dekoratif oturma birimleri ve gezinti yolarıyla donatılan alanın zemini ise Elazığ’a özgü Bazalt ve krem taşlarla kaplandı. Alanda ayrıca onyx mermerle çevrelenmiş kademeli süs havuzunun yapım çalışmaları tamamlandı. Kauçuk malzeme seriminin yapıldığı farklı bir alanı ise oyun oynamaları için çocuklara ayrıldı"denildi.

Projenin etrafına örülen taş duvarın üzerinin patlatma körpe taş ile kaplandığı, dekoratif aydınlatma çalışmalarının tamamının bittiği, özellikle havuzların etrafını ve cam seyir terasının içerisini gece aydınlatması ile donatıldığı kaydedildi.

Harput'u ziyaret edip çalışmaları gören vatandaşlar ise, kentte katma değer sağlayan önemli projenin geçtiğini belirterek Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibine teşekkür etti.