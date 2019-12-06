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Giriş Tarihi : 06-12-2019 14:04

Bitkin halde bulundu!

bitkin halde bir kara akbaba bulan vatandaşlar, hayvana sahip çıkarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti.

Bitkin halde bulundu!

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda ilk defa görülen ve vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı.

Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kara akbabanın tedavisine başlandı. Daha önce Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında kayıt altına alınan kara akbabanın ilk kez Munzur Vadisi’nde görüldüğü ve tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.  

Kara akbabanın vatandaşlar tarafından bulunarak kendilerine teslim edildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi Murat Özel, “İlk bakım ve muayenesinden sonra vitamin ve antibiyotik tedavisi uyguladık. Şu anda genel durumu iyi, bakıyoruz. Munzur Vadisi Milli Parkı için kara akbaba ilk kayıt. İyileştikten sonra yeniden doğal ortamına bırakacağız. Leşçil hayvandır. Türünün en büyüğü, doğanın çöpçüsü bunlar. Diğerlerinin açamadığı leşleri bunlar açıyor daha güçlü oldukları için” dedi.

Biyoçeşitlilik çalışmasında kara akbaba tespit edildiğini anımsatan Özel, Munzur Vadisi için bulunan kara akbabanın ilk kayıt olduğunu kaydetti.

Ağustos ayında iki kanadı kesilmiş bir kızıl şahinin de kendilerine teslim edildiğini dile getiren Özel, “Kanatları yavaş yavaş çıkmaya başladı. 15 güne kadar muhtemelen kanatları çıkacak. Onu da yeniden doğal ortamına bırakacağız” diye konuştu. 

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