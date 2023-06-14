Bitkin halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı  

Elazığ’da vatandaşlar tarafından arazide bitkin halde bulunan dağ keçisi, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Elazığ’da vatandaşlar tarafından arazide bitkin düşmüş dağ keçisi bulundu. Vatandaşlar durumu Doğa, Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, bitkin halde bulunan dağ keçisini alarak Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi götürdü. Dağ keçisinin, tedavisinin ardından tekrardan doğaya bırakılacağı bildirildi.