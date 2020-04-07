Bitkin düşen ‘Kartal’ tedavi altına alındı

Elazığ-Bingöl Karayolu üzerinde uçamayan bir kartalı görerek yardımına gitti.

Elazığ'da bitkin halde vatandaşlar tarafından bulunan kartal, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kartala sahip çıkan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesine bildirdi. Ekipler tarafından kartal, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altına alınması sağlandı. İlk önce kanadı kırık olduğu zannedilen kartala yapılan röntgen sonuçlarında herhangi bir yerinde kırık olmadığı tespit edildi. Veteriner hekimlerin yaptığı muayeneler sonucunda uzun süre yeteri kadar beslenemediği düşünülen kartalın güçsüz düştüğü belirlendi. Uygulanacak olan sıvı, vitamin ve antibiyotik tedavisinin ardından hayvanın sağlığına kavuşmasıyla tekrar doğal ortama bırakılacağı belirtildi.

Kartalın fizyolojik bir sefalet çektiğini, bu sebepten dolayı direncinin düştüğünü belirten FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han,"Elazığ-Bingöl karayolu üzerinde bir vatandaş tarafından bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilmiş ve onlar da bize getirmişlerdi. Kanadı kırık diye getirdiler. Yaptığımız muayenelerde ve röntgen sonuçlarında kartalın herhangi bir yerinde kırığının olmadığı tespit edildi. Güçsüz hale gelmiş bu yüzden de vatandaş hasta diye ekiplere teslim etmiş. Onlar da bize getirdiler. Biz, bu hayvanı dahiliye tarafından bir muayene edip ondan sonra da güzelce besleyip Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceğiz” dedi.