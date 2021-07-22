‘Bisiklet sporuna ilgi artıyor’

Harika İnsanlar Topluluğu Bisiklet Grubu Başkanı İlker Ayaz, bisiklet sporuna karşı ilgi pandemi’nin etkisi ile son zamanlarda daha da artmakta diyerek haftanın üç günü toplu sürüşler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Harika İnsanlar Topluluğu olarak 2018 Temmuz ayından itibaren dostlarımızla yollarda olduklarını ifade eden Harika İnsanlar Topluluğu Bisiklet Grubu Başkanı İlker Ayaz; “ 3 yıla akın bir süredir grup olarak bisiklet sporunun yalnız bireysel yapılabilen bir spor olmasından daha çok toplum yaşamının ihtiyaçlarından olan sosyalleşme , paylaşma ve dayanışmanın edinilebilmesi için bir grup ve ekip olmanın bilincini yaymaya çalışıyoruz. Bu sebeple Pazar günü Sivrice ilçemizde güzel bir organizasyona daha 16 kişilik katılımcı grubumuzla çok güzel bir etkinliğe daha imza attık. Sivrice ilçemiz konumu ve doğal yapısı ile bizler için eşsiz bir imkân sağlamakta”

“BİSİKLET KULLANIMININ ARTMASI BİZLERİ MUTLU EDİYOR”

Ayaz; “ Genel etkinliklerimiz den bahsedecek olursak, haftanın üç akşamı pazartesi, Çarşamba, Cuma turlarımız ve her hafta Pazar günü Elazığ’ımızın çeşitli köy ve beldelerine toplu sürüşler yaparak sporla eğlenceyi bir arada tutarken toplu sürüş kuralları ve güvenlik önlemlerimizden de taviz vermemekteyiz. Özellikle Elazığ ve ülkemizin tamamında bisiklet sporuna karşı ilgi pandemi’nin etkisi ile son zamanlarda daha da artmakta. Toplu taşımanın önemli bir risk faktörü oluşturduğu bu dönemde işlerine bisikletle gidenlerin ve ulaşım aracı olarak kullananların sayısı gün geçtikçe artmakta. Özellikle bu sene katılımcı sayımızda da artışın büyük oranda artması bizleri de mutlu etmektedir. Grubumuzda bir aile ortamı hakim olmakta eşleri ve çocukları ile gelenler ve bireysel olarak grup içindeki kurulan arkadaşlık bağları Hit grubu olarak asıl amacımızın sporla beraber gelen sağlıklı yaşamın dışında sağlıklı dostlukların kurulması fikrini daha net yansıtmaktadır. Ayrıca bisikletin bireylerin ruhsal ve beden sağlıklarına direk etkisi ise;

Artmış kardiyovasküler zindelik

Artan kas gücü ve esneklik

Geliştirilmiş eklem hareketliliği

Azalmış stres seviyesi

Geliştirilmiş duruş ve koordinasyon

Güçlendirilmiş kemikler

Azalmış vücut yağ seviyeleri

Hastalığın önlenmesi veya yönetimi

Azaltılmış anksiyete ve depresyon

“GÜVENLİ SÜRÜŞ YAPMAK İSTİYORUZ”

Harika İnsanlar Topluluğu Bisiklet Grubu Başkanı İlker Ayaz, “HİT ailesi ve bisiklet severler olarak büyük zorluklarla da karşılaşmıyor değiliz, çevresine hiçbir zararı olmayan bizlerin spor amaçlı veya ulaşım aracı olarak yollarda olduğumuzda motorlu araç kullanan dostlarımızdan bize karşı sabırsız tutum içerisinde olmamasını ve bizim kaportamızın olmadığını yapacakları bir hata ile hayatımızı riske edebileceklerini unutmamalarını kendilerinden rica ediyoruz. Bir talebimizde Belediye başkanımız ve Çevre ve şehircilik il müdürümüzden günümüz belediyelerinin önem verdiği ve şehirlerin medeniyetinin en önemli göstergelerinden biri olan bisiklet yollarının motorlu taşıtların giriş yapamayacağı şekilde şehirde bisikletlilerinde sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat edebileceği şekilde konumlandırılmasını önemle rica ediyoruz” dedi.