Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkan Adayı ve Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mitat Ulaş,20 Mayıs Cuma Günü yapılacak birlik seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ulaş, “Biz esnaflar arasında birlikteliği sağlamaya geliyoruz” dedi.

“SEÇİMDE DOSTLUK KAZANSIN”

Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkan Adayı Mitat Ulaş; “Allah nasip ederse 20 Mayıs Cuma Günü seçimimiz olacak. Biz birlikte 4 aday yarışacak birlik başkanlığı için ben rakiplerime başarılar dilemek istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz arkadaşlarımızla birlikte uzun zamandır seçimlere hazırlanıyoruz. Bizim için hayırlısı ise seçimleri kazanalım hayırsızsa bir şey engel olsun. Bu dönemle birlikte 3 dönemdir odamızın başkanlığını yapıyorum hiçbir zaman esnaflar arasında ayrıştırma yapmadım. Her zaman birlik ve beraberliği çok önemsedim. Hiçbir esnaflarımızın sorunlarına duyarsız kalmadım. Benim odama kayıtlı olsun olmasın tüm esnaflarımıza elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım”

“BİRLİK SEÇİMLERİ ESNAFIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Başkan Ulaş; “Esnaflarımız için birlik seçimleri çok önemlidir. Esnafımızın sorunlarını çözecek en önemli konumdur. Esnafımızın sorunları çok biz bunları çok iyi biliyoruz. Kesinlikle koltukları işgal etmeye gelmiyoruz. Sorunları çözmeye geliyoruz. Ben ve yönetimim odamızda çok önemli çalışmalara imza attık. Buradan yaptığım çalışmaları saymak istemiyorum. Odamıza kayıtlı hangi esnafımıza sorsanız çalışmalarımızı sizlere sayarlar. Esnaflarımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Onlar en iyi hizmetleri hak ediyorlar. Allah nasip ederse Birlik Başkanlığı bizlere nasip olursa ilimizin tüm esnaflarına hizmet edeceğiz”

“ÇOK GÜÇLÜ YÖNETİM OLUŞTURDUK”

Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği Başkan Adayı Mitat Ulaş, “Yola çıktığımız arkadaşlarımızla çok güçlü bir yönetim oluşturduk. Genç ve dinamik başkanlarımızla yol yürüyeceğiz. Kesinlikle menfaat için yönetim oluşturmadık. Yola çıktığımız zaman oluşturduğumuz yönetimimizle hala yol yürüyoruz. Kapalılar arkasında kesinlikle yönetim oluşturmadık. Şimdiye kadar odamızın kapısı kapalı kalmadı nasip olursak birlik başkanlığını kazanırsak birlik başkanlığı odasının kapısı her zaman esnafımıza sonuna kadar açık olacak.

“SEÇİM SONUCU İLİMİZİN HAYIRLI OLSUN”

Birlik seçimlerine sayılı günler kaldığı ifade eden Başkan Ulaş, “Birlik seçim sonuçları ilimize şimdiden hayırlı olsun. Biz her zaman hayırlısını istemişiz. Cuma günü yapılacak seçim ilimize esnaflarımıza hayırlı olsun şimdiden. Rakiplerime başarılar diler bizlere oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Tüm esnaflarımıza saygılarımı sunuyorum” dedi.