AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Mücahit Yanılmaz, ilçe, belde, mahalle ve köylerde AK Parti’ye büyük bir teveccüh olduğunu belirterek; “AK Kadrolarımızla birlikte sahada güzel, anlamlı ve yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde 14 Mayıs zaferimize hazırlanıyoruz.” dedi.

Sanayi ve Mustafapaşa Mahallelerinde esnaf ve vatandaş ziyareti yapan Yanılmaz, çocukluk anılarının geçtiği Sanayi Mahallesi’nde vatandaşlarla anılarını tazeledi.

Sanayi Mahallesi’ndeki gezileriyle ilgili açıklamalarda bulunan Yanılmaz şu ifadeleri kullandı; “Bugün özellikle çocukluğumun geçtiği ve o anları hiç unutmadığım Sanayi Mahallemizdeyiz. Sanayi Mahallemizde esnafımızla hemşerilerimizle kardeşlerimizle bir araya geldik. Özellikle Sanayi Mahallesinde bulunan hemşerilerimizin göstermiş olduğu ilgi, alaka, sevgi ve muhabbete ne kadar teşekkür etsem azdır. Buraya her geldiğimde heyecanlanırım. O çocukluk anılarım birden gözümün önüne gelir. Allah'ın izniyle bu mahallemizi yeniden o eski görkemli günlerine kavuşturacak ve Elazığ'mızın en güzel mahallelerinin içinde Sanayi Mahallemizin yer almasını sağlayacağız. Tabiki burada Sanayi Sitesi’ne de değinmeden geçemeyeceğim. Sanayi Sitesi yeni yerine taşıdığında burada yapılacak olan Kültür Park benzeri geniş bir Millet Bahçesi aynı zamanda hem Sanayi Mahallemize hem Salıbaba Mahallemize hem Çatalçeşme Mahallemize artı bir katma değer katacaktır. 14 Mayıs'ta AK Parti olarak bu bölgelerimize yapacağımız hizmetlerle birlikte Cumhur İttifakı olarak da 5-0 alarak Elazığ'mızın Cumhur İttifakına olan ilgisinin alakasının ne kadar güçlü olduğunu tekraren göstermiş olacağız inşallah. Rabbim yardımcımız olsun Rabbim birliğimizi beraberliğimizi arttırsın inşallah.”

Gençlik Kolları üyeleriyle birlikte 18. yaşını kutlayan İlknur Köse adlı genç kıza doğum günü sürprizi yaptı.

Milletvekili adayı Ejder Açıkkapı’nın Sürsürü Mahallesi’ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılan Yanılmaz vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Burada vatandaşlara hitap eden Yanılmaz; “Cumhurbaşkanımız inanıyorum ki nasıl Ayasofya'yı açtıysa, nasıl Taksim'e cami yaptıysa, nasıl Ankara'da Millet Bahçesi'nin içinde Millet Camisi’ni yaptıysa aynı şekilde çok uzun bir zaman değil 14 Mayıs sonrasında da hedef Mescid-i Aksa olacak inşallah. Vatandaşlarımız, gezdiğimiz her yerde ister ilçelerimizde, ister mahallelerimizde, ister beldelerimizde bir olduğumuzu, beraber olduğumuzu, güçlü olduğumuzu ve hep birlikte hareket ettiğimizi ortaya koyuyor, Allah hepinizden razı olsun. Çok değerli kardeşlerim bu duygularla öncelikle Milletvekili Adayımız Sn. Ejder Açıkkapı'ya teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir Seçim Koordinasyon Merkezi'ni devreye alıyor. Bu duygularla hepinizi tekraren sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah.” şeklinde konuştu.