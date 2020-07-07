Birlik başkanı Erdem’den vali Yırık’a hayırlı olsun ziyareti

Elazığ Esnaf Odaları Birlik Başkanı Cemil Erdem ve Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri Elazığ Valisi Erkaya Yırık’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Cemil Erdem, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, Elazığ Valisi Erkaya Yırık’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek yeni görevinde başarılar diledi.

Kendilerini kabul eden Vali Erkaya Yırık’a teşekkür eden Cemil Erdem, “Son Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilimize vali olarak atanan Sayın Valimize birlik yönetimimiz ve denetim kurulu üyelerimiz ile birlikte hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Şimdiye kadar ilimize hizmet eden valilerimize teşekkür ederim. Bundan önceki valilerimiz ilimize çok önemli hizmetler yaptı. Yeni valimiz Erkaya Yırık’ta Elazığ’ımıza önemli hizmetler yapacağına inancımız tamdır. Sayın valimize ziyaretimizde esnaflarımızın sorunları hakkında kısa bilgiler aktardık.2020 yılı esnaflarımız için çok zorlu geçiyor. İlimizde Ocak ayında büyük deprem yaşadık. Yaralarımızı sarmadan bir kez de korona virüs salgını ortaya çıktı. Esnaflarımız bu süreçten çok kötü etkilendi. Valimize iler ki günlerde esnaflarımızın sorunlarıyla geniş kapsamlı bilgi vereceğiz. Ben bir kez daha bizleri kabul eden valimize teşekkür eder yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.