Biri bulundu diğeri bulunamadı!

Eşeklerden biri bulunurken diğeri tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Elazığ’da traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği yolda sürükleyen sürücü, jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Sürücüye para cezası kesilirken hakkında da adli tahkikat başlatıldı. Eşeklerden biri sahibine teslim edilirken, sahipsiz eşeğin ise bulunamadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Bingöl Karayolu Karasaz köyü mevkiinde cani bir sürücü, 23 ADB 896 plakalı traktörünün arkasına bağladığı iki eşeği sürükleyerek ilerledi. Eşekleri sürükleyerek dakikalarca yolculuk yapan sürücüyü, arkasından gelen bir başka sürücüler tarafından görüntülendi. Bazı araç sürücülerinin tepki gösterdiği olayda, eşekleri traktörle bağlayarak sürükleyen vicdansız sürücü uyarılara kayıtsız kaldı.

"SÜRÜCÜ BULUNDU, İŞLEM YAPILDI"

Görüntülerin ardından Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti. Plaka ve kamera görüntülerinden hareket eden ekipler, sürücünün C.S. olduğu tespit edildi. Kimliği tespit edilen sürücü hakkında 5199 Sayılı Kanunun 14 /M maddesine göre işlem yapılarak adli tahkikata başlanıldı. Yine sürücü hakkında TCK 179 / 2. maddesine göre ‘Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek’ suçundan adli işleme başlanıldığı ve Elazığ Bölge Trafik Ekipleri tarafından 2918 sayılı ‘Kanuna Muhalefet’ suçundan para cezası uygulandığı bildirildi.

"SAHİPSİZ EŞEK TÜM ARAMALARA RAĞMEN BULUNAMADI"

Öte yandan bahse konu eşeklerden birinin Çağlar köyünde ikamet eden R.D.’ye ait olduğu tespit edildi. Elazığ İl Tarım Müdürlüğüne bağlı nöbetçi veteriner hekim tarafından eşeğin muayenesinin yapıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığına ve darp cebir izine rastlanılmadığına dair tutanak tanzim edildiği, diğer eşeğin ise sahipsiz olduğu ve köy halkı ile jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalara rağmen bulunamadığı öğrenildi.