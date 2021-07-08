‘Bir vekil çıkarıyoruz, hedefimiz ikinci vekil’

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or ve İYİ Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Yüksel Ercan, Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette ELİYGAD Başkanı Muhammet Baygeldi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti İl Başkan Mevlüt Or ve milletvekili aday adayı Yüksel Ercan'a derneğin hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan İYİ Parti Elazığ İl başkanı Mevlüt Or, internet gazeteciliğinin basın sektörünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, ELİYGAD'ın Elazığ'a hayırlı hizmetler vermesini temenni etti.

Or açıklamasında, "İlimizde, internet haberciliği yapan kuruluşlarımızın bir çatı altında toplanıp Elazığ'ın sorunlarını dile getirmeleri ve sorunlara birlikte çözüm aramaları gurur vericidir. Biz de ilimizde faaliyetlerine başlayan ELİYGAD'ı ziyaret edip gazeteci arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra derneğimizi sık sık ziyaret edeceğiz. Biz de İYİ Parti olarak Elazığ'ın sorunlarının dile getirilmesi ve sorunların çözüme kavuşması yönünde fikirlerimizi beyan edeceğiz." dedi.

ELAZIĞ'IN SORUNLARINI ANKARA'YA İLETİYORUZ

Parti çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Mevlüt Or, "Elazığ'da İYİ Parti olarak teşkilatlanmada eksikliğimiz kalmadı. Sandık görevlilerimiz, mahalle temsilcilerimiz, köy temsilcilerimize varana kadar bu çalışmalarımızı tamamladık. İYİ Parti yönetimi olarak sahadayız. Esnaf gezilerimizi sürekli yapıyoruz. Esnafımızı dinliyoruz. Bütün ilçelerimizi ziyaret ettik. İlçelerimizin sorunlarını, ilçe halkının sorunlarını gündeme taşıyoruz, taşımaya da devam edeceğiz. Genelde de büyük sorunları Ankara'ya iletip milletvekillerimiz aracılığıyla TBMM'de soru önergeleri ile Elazığ'ın sorunlarını gündeme getiriyoruz. Ayrıca bu sorunları ve çözüm önerilerini genel merkezimize iletiyoruz. İnşallah iktidar olduğumuzda bu sorunların çözümü noktasında çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

İYİ PARTİ'NİN SEÇİM HEDEFİ

Önümüzdeki genel seçimlerde İYİ Parti'nin Elazığ'da çıkaracağı milletvekili sayısına yönelik öngörüsünü açıklayan Başkan Mevlüt Or, "Takdir tabiki halkımızındır. Ama biz esnaf gezilerimizde, halkın içinde gezdiğimizde, sokakta gezdiğimizde vatandaşlarımız artık, AK Parti'nin sonu geldiğini ifade ederek, alternatif olarak İYİ Partiyi görüyorlar. Vatandaşlarımız akın akın İYİ Parti'ye üye olmaya geliyorlar. Bu üyelik oy demektir. Biz şuan Elazığımızda konumumuz itibariyle bir vekil şuanda çıkarma noktasında hiç bir sorunumuz yok. İnşallah hedefimiz iki milletvekili çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

ELAZIĞLIYA YAKIŞMAYACAK KONUTLAR İNŞA EDİLDİ

Elazığ'da depremden sonra yaşanan sorunlara dikkat çeken İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, "Depremden sonra Bakanlar geldiler, enkazların üzerine çıktılar. Biz dedik ki tamam, Devlet Elazığ'ın yanında. Fakat bu sürede tabiri caizse Elazığ'ı TOKİ'ye teslim ettiler. TOKİ de bağımsız ilan etmiş kendisini. Cumhurbaşkanı haricinde hiçbir vekilin sözü geçmeyen bir kurum haline gelmiş. Elazığ'ın, vatandaşın sorunlarını, görüşlerini almadan konutlar yapılmaya başlandı. Bu konutları biz gittik yerinde gördük. Elazığlıya yakışmayacak konutlar inşa edildi. 2+1 konutlar. Bizim aile yapımıza, kalabalık aile yapısına uymayan konutlar inşa edildi. Bu insanlar nereye sığacak. Vatandaşın bir hastası olsa, o koridorlarda acil servis geldiği zaman sedyeyi taşıma imkanı dahi bulamıyor. Bu bahsettiğimiz Mustafapaşa ve Rüstempaşa'daki konutlar. Diğer konutlarda da bir çok sorun var. Depreme dayanıklı diyorlar ama yüzeysel sıvaları, elektrik malzemesi arızalanmaya başlamış. Kaliteli malzeme kullanılmış ama yapım aşamasında zayıf işçilik yapılmış. Burada mağdur olan yine Elazığ. Konutların kora çekiminde adaletsizlik oldu. Adam zemin katta oturuyordu, geçti orta kata. Orta katta oturan zemin kata geçti." şeklinde konuştu.