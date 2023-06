Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, son günlerde yaşanan anormal kur artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Akın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “AK Parti hükümeti döneminde devlet fabrika işletmez denilip, ülkemizin 100 yıllık birikimi 267 fabrikası satılmıştır. Milyarlarca dolarlık maden rezervlerimiz holdinglerin cebine konulmuştur. Yine ülkemizde tarım hayvancılık çökertilmiştir. Bundan dolayıdır ki ülkemiz eti, buğdayı, şekeri, kağıdı, gıda ve sanayiye yönelik hammaddeleri ithal ediyor. Bunun anlamı şudur. Gıda ve sanayiye yönelik ürünler ithalattan dolayı dolara bağımlıdır. Dolar kurundaki artışlar bu yüzden anında raflara yansıyor ve yansımaya devam edecek. Bir vatansever bu tabloya katlanamaz. Önlemlerinin alınması şarttır.

DEVLET GÜDÜMLÜ KALKINMA PLANLARI DEVREYE KONULMALI

Gelen bakanların hepsinin politikası aynıdır. Bu krizlerden asla vergi, borç, faiz ve özelleştirme ile çıkılamaz. Bir an önce israf, ihmal ve istismara son verilmelidir. Özelleştirme bir gaflettir terkedilmelidir. Devlet güdümlü kalkınma önceliklerimiz arasına alınmalıdır ve yüksek sanayi tesisleri kurulmalıdır. Montajcı üretim anlayışı bırakılmalıdır. Hammaddesine kadar üretim anlayışı ikame edilmelidir. Holdinglerin cebine konulan madenler tekrar ele alınmalı, gerekirse kamulaştırılmalı ve bu madenlere dayalı tesisler kurulmalıdır. Yine bir an önce tarımsal sulamalar tamamlanmalı gıda ithalatına son verilmeli, süt inekleri dağıtılmak suretiyle hayvan sayısı arttırılmalı ve et ithalatına son verilmelidir.

HAKİKATİ KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ !

Muhterem hemşehrilerim,

Milletimizin selameti, Devletimizin bekası için Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı olarak hakikati söylemeye devam edeceğiz. Milletimizi bir şekilde yanıltıp oylarını alıp milletimizi felakete sürükleyenlere asla müsade etmeyeceğiz. Yanlışları konuşacağız, doğruları söyleyeceğiz, kamuoyu oluşturacağız. Ve ardından bize yetki verildiği anda biz en büyük ve en hayırlı hizmetleri getireceğiz. Hepinizi en derin saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.