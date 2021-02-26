Bir şahsı bıçakla ağır yaralayan şüpheli yakalandı  

Elazığ’da çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Olay, dün merkeze bağlı Akpınar Mahallesi Kulu Öztürk Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, şüphelilerden biri bıçakla İ.A.’yı yaralayarak kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alırken, kaçan şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Ç., İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edildi.