Bir modern Elazığ projesinin basın toplantısı yapıldı

Gayrimenkul sektöründe yenilikçi bakış açısıyla adından söz ettiren Birtep’in Elazığ'da hayata geçirdiği 216 daire ve 42 ticari birimden oluşan ‘Bir Modern’ adlı projenin ilk etabı tamamladı.

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi’nin iştirak firmalarında Birtep’in Elazığ’daki konut projesi BİR MODERN’in basın toplantısı Elazığ Dedeman Park Otel’de gerçekleşti.

Elazığ’ın önemli basın temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Birtep Genel Müdürü Kürşat Köz ve Birtep Gayrimenkul Direktörü Fatih Zor, Bir Gelecek Genel Koordinatörü ve Birevim Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı Mustafa Alpay açıklamalarda bulundu.

Bir Modern Elazığ’ın müteahhit firması Yusufoğulları-Mimtaş ortaklığını temsilen Oğuzhan Sina Kaya’nın da hazır bulunduğu basın toplantısında BİR MODERN örnek daire tanıtımı da gerçekleştirildi.

Tanıtım öncesi basın açıklaması yapan Birtep Genel Müdürü Kürşat Köz: “Bir gayrimenkul projesini hayata geçirirken, o şehrin, Elazığ’ın geleceğine, kalkınmasına, istihdamına, ticaretine, büyümesine, sosyal hayatının gelişmesine nasıl daha çok katkı verebileceğimizi düşündük. Elazığlı hemşerilerimize bu projede yer alabilmeleri, yatırım fırsatlarından yararlanmaları buradaki değer artışlarından faydalanabilmeleri adına kendi koşullarına yönelik taksit ve vadeleri içeren tasarrufa dayalı finansal çözümler ürettik. Hatta bu projenin Türkiye’de tasarruf finansmanı modeliyle satılan ilk proje olduğunu da buradan söyleyebiliriz.”dedi

“AÇIK AVM’DE GÜVENLİ SOSYAL HAYAT”

Birtep Genel Müdürü Kürşat Köz: “Bir Modern’in 42 mağazadan oluşan açık alışveriş meydanına da dikkat çekmek isterim. Pandemi döneminde de açık alanlarda vakit geçirmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Burasının çevresiyle entegre, sosyal trafiğine uyumlu, özellikle de insanların kaliteli vakit geçirebilecekleri bir ünite olmasını kurguluyoruz. Hatta bu kapsamda 23 Bin Elazığlı hemşerimize nasıl bir proje istediklerini, buradaki açık AVM’de hangi markaları görmek istediklerini soracağız. Yani bu AVM’ye hangi markaların geleceğine tamamen Elazığlılar karar verecek. Bu çalışmanın çıktısı olarak Elazığlı hemşerilerimizin projenin hayata geçmesiyle birlikte burada hangi büyük markaların tabelası altında kahve içeceğini, hangi dev giyim mağazalarından alışveriş yapabileceklerini söyleyebiliyor olacağız.”ifadelerini kullandı.

“DEPREM GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA”

Projenin Gayrimenkul Direktörü Fatih Zor ise şunları kaydetti:Biliyorsunuz ki Birtep’in isminde ‘’Birlikte Ticaret’’ kavramı geçiyor. Bu bağlamda burada şehrimizin önemli inşaat şirketlerinden Yusufoğulları ve Mimtaş ortaklığıyla birlikte ticareti hayata geçirecek bir iş birliğine gittik. İki etap, 4 blok, 18 kat ve 216 daireden oluşan Bir Modern’in konut bloklarında ilk ışıkların yanması, cadde cephesi ve iç avlusundaki mağazalardan oluşan AVM’sinde gözde markaların yerini almasıyla markalı bir proje olarak bölgesine hareket kazandıracağını belirtti. Bu projenin en önemli ayırt edici özelliklerinden biri üstün deprem güvenliği. Teknik detayları şu şekilde özetlemek gerekirse; projemiz toplam 456 adet, 18 metre derinlikte her blokun altında 114 adet fore kazık ve üzerine radye temel yapılarak deprem riskine karşı alınabilecek tüm önlemler göz önünde tutularak yapılmıştır. Zemin raporu ve statik planların yapı güvenilirliği açısından çok sıkı bir şekilde gözden geçirerek, ekstra deprem güvenliği sağladık.”diye konuştu.

“ELAZIĞ’IN HİZMETİNDEYİZ”

Bir Gelecek Genel Müdürü Mustafa Alpay ise; “Birevim ailesi olarak Elazığ’a sosyal sorumluk projeleri kapsamında birçok kıymetli eser kazandırdık. Elazığ’ımızın gelişim göstermesi ve Elazığ’mıza katma değer üretmek noktasında çok büyük çabalarımız, gayretlerimiz, projelerimiz oldu. Birevim Elazığ il Özel idare Spor Kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı Birtep Genel Müdürü Sayın Kürşat Köz Bey’e de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Çiftçi’nin liderliğinde Elazığmıza vizyon kazandıracak, katma değer sağlayacak son derece güzel bir proje olan “Bir Modern”i Elazığ’ımıza kazandırmanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz. Sosyal alanları, lokasyonu, açık alışveriş merkezi ile gerçek manada Elazığ’ımıza katma değer kazandıracak “Bir Modern” projemizin Elazığ’ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Elazığ’ımız için katma değer üretmeye şehrimizin tüm dinamikleri ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Elazığ’ımıza hizmet etmeye Birevim ve Birtep ailesi olarak devam edeceğiz. Bugün buraya gelen tüm basın mensubu arkadaşlarımıza Elazığ’da olan her güzel şey gibi bu güzel projeye de vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.