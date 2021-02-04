Bir köy daha karantinaya alındı

Merkeze bağlı Uzuntarla ( Erzürük) köyü bir şahsın yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi köye geldi. Köyde yaşayan bütün vatandaşlara koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda 1 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan 185 haneli 410 nüfuslu Uzuntarla ( Erzürük) köyü, salgının kontrol altına alınması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapattı. Filyasyon ekiplerinin köy içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.