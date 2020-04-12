Güncel
Giriş Tarihi : 12-04-2020 15:46

Bir ilçemize de daha giriş ve çıkışlar kısıtlandı 

Valilik bugün Sivrice ilçesine bağlı Hazar Mahallesi'nde korona virüs (Covid-19) vakası görülmesiyle 14 günlük karantina sürecini başlattı.

Bir ilçemize de daha giriş ve çıkışlar kısıtlandı 

Elazığ’ın Sivrice ilçesi Hazar Mahallesi'nin karantinaya alınmasının ardından polis ekipleri girişte tedbirlerini arttırdı.  Alınan ikinci bir kararla ilçeye araç giriş-çıkışı da zaruri bir durum olmadığı sürece yasaklandı. Kararın ardından polis ekipleri, karantinaya alınan mahalle ile ilçenin giriş ve çıkışlarında tedbir aldı. İlçeye gelen vatandaşlar, polisler tarafından  uyarılarak geri çevrildi.

Sivrice ilçesinin 24 Ocak'ta 41 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce binanın ağır hasar almasına neden olan 6.8'lik depremin merkez üssü olması nedeniyle daha hassas davranıldığı bildirildi.

ETİKETLER: sivrice sivrice karantina
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA