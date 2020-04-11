Bir ilçemiz daha bağlantı yolları kapatıldı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Dünya’nın yer yerine yayılan Koronavirüsün Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler arttırıldı.

Koronavirüsün Elazığ’da yayılmasını önlememek amacıyla Arıcak ilçesinin Dicle ve Hani bağlantı yolları İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararıyla kapatıldı.Bu kapsamda dün yapılan açıklamada 30 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Virüsün Elazığ’da da yayılmasını engellemek amacıyla birçok tedbir alınırken son olarak Arıcak ilçesinin Dicle ve Hani bağlantı yolları İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararıyla kapatıldı.

DİCLE VE HANİ BAĞLANTI YOLLARI KAPATILMIŞTIR”

Arıcak Kaymakamlığı tarafından yapılan acıkmada, “Koronavirüs Tedbirleri kapsamında İlçemizin Dicle ve Hani bağlantı yolları 10.04.2020 tarihli İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararıyla kapatılmıştır” denildi.