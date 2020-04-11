11 NİSAN 2020 Cumartesi 21:39
Güncel
Giriş Tarihi : 11-04-2020 19:58

Bir ilçemiz daha bağlantı yolları kapatıldı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Dünya’nın yer yerine yayılan Koronavirüsün Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla tedbirler arttırıldı.

Bir ilçemiz daha bağlantı yolları kapatıldı

Koronavirüsün Elazığ’da yayılmasını önlememek amacıyla Arıcak ilçesinin Dicle ve Hani bağlantı yolları İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararıyla kapatıldı.Bu kapsamda dün yapılan açıklamada 30 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Virüsün Elazığ’da da yayılmasını engellemek amacıyla birçok tedbir alınırken son olarak Arıcak ilçesinin Dicle ve Hani bağlantı yolları İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararıyla kapatıldı.

DİCLE VE HANİ BAĞLANTI YOLLARI KAPATILMIŞTIR”

Arıcak Kaymakamlığı tarafından yapılan acıkmada, “Koronavirüs Tedbirleri kapsamında İlçemizin Dicle ve Hani bağlantı yolları 10.04.2020 tarihli İlçe Hıfzıssıhha kurulu kararıyla kapatılmıştır” denildi.

ETİKETLER: arıcak eğitim arıcak haber
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA