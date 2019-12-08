18 ARALIK 2019 Çarşamba 15:56
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 08-12-2019 22:21

Bir haftadır aranıyor

Kaza, 2 Aralık'ta ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelmişti.

Bir haftadır aranıyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için başlatılan çalışmalar 7'nci gününde de devam ediyor.  

Bedrettin Oruç (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç'a ulaşılamadı.

İlk günden itibaren bölgede arama çalışmasına başlayan ekipler, yaklaşık 35 kilometrelik alanda aramasını sürdürüyor. Bölgede İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Diyarbakır'dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timi arama çalışması yapıyor. Dalgıçlar su altında çalışma yaparken, su yüzeyinde de botlarla arama yapılıyor.

Öte yandan, bugün Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislerin bölgeye takviye olarak gelerek arama çalışmalarına katıldığı, Ankara'dan da Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timinin katılacağı öğrenildi.

ETİKETLER: fırat nehri arama elazığ şoför arama
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA