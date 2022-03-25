Bir haftada uyuşturucudan 5 tutuklama  

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda il merkezinde ekipler tarafından şüpheli görülen 2 şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan üst aramalarının ardından şahıslardan birinin elinde bulunan paket içerisinde toplam 2 kilo 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekiplerin detaylandırdığı titiz çalışmalar neticesinde konuyla bağlantılı 1 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca, ekiplerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda yine aynı suçtan gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı ve 15 şahıs hakkında da ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Bir haftada yürütülen çalışmalar sırasında ise 205 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 303 adet sentetik ecza hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği öğrenildi.