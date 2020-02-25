Asayiş

Bir evden iki kere hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir yazlık eve iki kez girerek hırsızlık yapan ve 14 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.