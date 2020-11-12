 ‘Bir daha aday olmayı düşünmüyorum’

Elazığ Bakkalları ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top açıklama yaptı.

Cebrail Top; “Birlik başkanı olsaydım o kadar çok hayalim vardı ki. Birlik başkanı olsaydım oda başkanlarımla oturacaktım, yönetimlerimle oturaktım ve personellerle oturaktım esnaflarımızla oturacaktım. Odada başkanı olarak çalıştığımın 10 katı çalışacaktım. Özellikle bu hizmet binamız bize yakışmıyor. Bu kopukluk bize yakışmıyor. Sen ben kavgası bize yakışmıyor. En önemlisi birlik beraberlikti ben onu sağlayacaktım. Daha birlik başkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşünmüyorum. Oda başkanı olarak başarılı hizmetler yaptığıma inanıyorum. Tabi takdir esnaflarımızındır”.

“BİZ DE KREDİLERİN HİBE OLMASINI İSTERDİK”

Başkan Cebrail Top; “Elazığ’ın sahibi Elazığlılardır. Önce Allah’tır sonra Elazığlılardır. Herkes bunu böyle bilsin. Elazığ’ın sahibi bizleriz. Deprem sonrası esnafımıza faizsiz kredi verdi devletimiz bu süreçte ben bir hafta eve gitmedim. Evime gecede gitmedim gündüzde gitmedim. Deprem sonrası İçişleri Bakamız Elazığ ziyaretinde tek bizim odamızı ziyaret etti. Esnaflarımıza verilen kredilerde personellerimizde çok yoruldu. Ben personelime teşekkür ediyorum. Bu konuda elinden geleni yaptılar. Giresun’da yaşanan sel felaketinde zarar gören esnaflara elli bin TL kadar hibe verildi. Tabi bizler de isterdik depremde işletmesi yıkılan esnaflarımıza da krediler hibe olarak verilsin. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor”. dedi