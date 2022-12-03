Bir Başarı Hikayesi! Prof. Dr. Erol Keleş ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi

Elazığ Fırat Üniversitesi KBB Ana Bilim Dalında gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyonlarla adından sıkça söz ettiren, Elazığlı her kesimin takdirini kazanan Prof. Dr. Erol Keleş Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde göreve başladığı 2021 yılından bu yana Şehir Hastanesindeki başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayalim dediği tam donanımlı şehir hastanelerinden biri olan Elazığ Fethi Sekin Hastanesi belirli bir süre başhekimsiz kalmış, ardından Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle Fırat Üniversitesi KBB Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yaptığı sürede başarılı çalışmalara imza atan, disiplinli, girişken, çözüm odaklı çalışmalarıyla Elazığlıların yakinen tanıdığı Prof. Dr. Erol Keleş'i göreve getirmesi Elazığ kamuoyu tarafından takdirle karşılanmıştı.

HASTA SAYINDA CİDDİ ARTIŞ

Prof. Dr. Erol Keleş'in göreve gelmeden önce Fethi Sekin Şehir Hastanesi günlük 2 bin 500 ile 3 bin arasında hasta girişi olurken, Prof. Dr. Keleş'in Başhekim olarak atandıktan sonra hastane içerisinde gerçekleştirilen doğru yönetim ve hasta memnuniyeti odaklı çalışmalarla şimdilirde bu rakam 7 bin 500 ile 8 bin arasında ciddi bir yükselme kaydederek Türkiye genelinde iyi bir konuma gelmeyi başardı.

VATANDAŞIN GÖZÜNDEN PROF. DR. EROL KELEŞ

Başhekim Prof. Dr. Erol Keleş'in çalışmaları hakkında Elazığlılara görüşlerini sorduğumuzda büyük bir çoğunluğu aynı görüşte, Fırat Üniversitesi KBB biriminde de görev yaptığı sürede kendileriyle bire bir ilgilendiğini, herşeyden önemlisi kendisini yetiştirmiş, işini severek yapan başarılı bir akademisyen doktor olduğunu belirten birçok vatandaş, "Aynı başarıyı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde de sürdürüyor, özellikle son zamanlarda hastane içinde yapmış olduğu çalışmalarla hasta şikayetlerinde ciddi manada azalma var. Yeni doktorların kadroya katılmasında büyük bir emek sarf etti. Zaten bunu basına yansıyan doktorların başarılı operasyonlarıyla sıkça duyuyoruz. Şikayeti olanları makamında bire bir dinlediğini ve mutlaka çözüme kavuşturduğunu duymuştuk." İfadelerini kullandı.