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Bir ayda 7 ton yem bırakıldı

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Bir ayda 7 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından, her kış mevsiminde olduğu gibi bu kış da doğaya yem bırakma çalışması sürüyor.