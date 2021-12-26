Yangın sonrası otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Elazığ’ın Keban ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.Olay, Keban ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Şengez’e ait 23 BU 171 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı söndürdü. Araç yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.