BİNTSO Başkanı Çintay: ’’Sürdürülebilir bir iş dünyası inşa etmek için el birliğiyle çalışmaya devam etmeliyiz’’

Van’da düzenlenen Oda-Borsalar Ortak Meclis Toplantısında konuşan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, “Hep birlikte, daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir iş dünyası inşa etmek için el birliğiyle çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

Van’da düzenlenen Oda-Borsalar Ortak Meclis Toplantısında konuşan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, “Hep birlikte, daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir iş dünyası inşa etmek için el birliğiyle çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Başkan Vekili Ramazan Çakan ve Genel Sekreter Yunus Emre Katrancı, Van TSO tarafından düzenlenen Oda - Borsalar Ortak Meclis Toplantısına katıldı. BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, odalarının faaliyetlerini anlatarak bölgeler arası iş birliğinin önemini vurguladı. Çintay, “İlk olarak, bu toplantıya katılan herkese içtenlikle hoş geldiniz demek isterim. Bal diyarı Bingöl’den hepinize kucak dolusu selamlar getirdik. Başkanımızın sunumu dikkatle dinledim. Bu çalışmalardan dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ederim. Gelişmekte olan bir ilimiz ve odamız var. İş dünyamızı güçlendirmek, üyelerimizin rekabetçiliğini artırmak ve bölgemizin ekonomisine katkı sağlamak için bölgeler arası iş birliğinin önemi biliyoruz. Ülkemizin ve dünyanın gelecekteki hedefleri arasında, teknolojiye dayalı yenilikçi projeleri teşvik etmek, eğitim ve iş gücü geliştirme programlarına odaklanmak ve bölge ekonomisini daha da çeşitlendirmek bulunmaktadır. Bizler de çalışmalarımızı bu yönde yürüyoruz. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak birlikte çalışmaya devam ederek, bölgemizi daha parlak bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum. Hep birlikte, daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir iş dünyası inşa etmek için el birliğiyle çalışmaya devam etmeliyiz” diye konuştu.BİNTSO Başkanı Çintay daha sonra Muş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Koç, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Adabağ ve Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer ve yönetimini ziyaret etti.