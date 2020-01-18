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Giriş Tarihi : 18-01-2020 19:42

Binlerce uyarıcı hap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Binlerce uyarıcı hap ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçakçılıkla mücadele çalışması kapsamında 2 şüpheli yakalandı, 5 bin 970 adet uyarıcı hap ele geçirildi.  Edinilen bilgiye göre,ekiplerin istihbari çalışması sonucu şüpheliler, yasadışı yollarla uyarıcı hap getiren  Ü.E. ve G.K. belirlendi.Şüphelilerin tespit edilen aracına operasyon yapan ekipler, 5 bin 970 adet cinsel uyarısı hap ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.  Jandarmaya götürülen şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

ETİKETLER: elazığ uyarıcı hap jandarma operasyon
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