Binlerce çiçek hipodromları renklendirecek   

Elazığ Hipodrom Müdürlüğü, çevreye duyarlı bir anlayışla hareket ederek, doğal güzellikleri korumayı ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefleyen önemli bir projeye imza attı.

"Tüketen Değil, Üreten Nesiller İçin Bir Tohum da Siz Ekin" sloganıyla başlatılan proje çerçevesinde, ilk etapta 5 bin mevsimlik çiçek ekimi gerçekleştirildi ve ileriki süreçte bu sayının 50 bin çiçeğe çıkarılması planlanıyor.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodrom Müdürlüğü, çevre bilincini ön planda tutarak doğal güzellikleri koruma ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma mottosuyla hareket eden önemli bir projeye imza attı. "Tüketen Değil, Üreten Nesiller İçin Bir Tohum da Siz Ekin" sloganıyla başlatılan bu anlamlı proje çerçevesinde, hipodrom alanında sera kuruldu. Orman Bölge Müdürlüğünün de mühendislik ve teknik destek sağladığı proje dahilinde ilk etapta 5 bin mevsimlik çiçek ekildi. İleriki süreçte rakamın 50 bin olacağı bildirilen ve özel serada üretilecek olan bu çiçeklerle hedefin, sadece Elazığ Hipodromu'na renk ve estetik katmayacak, aynı zamanda Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki hipodromlarda da göz alıcı bir atmosfer oluşturmak olduğu kaydedildi.

Doğal yaşamın korunması ve çevrenin zenginleştirilmesi konusunda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı bu projenin sadece çiçek ekimiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik aynı zamanda toplumun çevreyle uyumlu bir şekilde yaşama alışkanlığı kazanmasını ve doğayı koruma bilincinin yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyledi. Demirçelik, ''Bilindiği üzere hipodromumuz ciddi bir piknik alanı ve binlerce insan ağırlıyoruz. Biz, 503 dönüm bir alana sahibiz ve zaman içerisinde mevsimlik çiçek konusunda sıkıntılar yaşıyorduk. Bu nedenle orman bölge müdürümüzle bu konuyu istişare ettik. Biz ‘bu üretimi biz yapabilir miyiz’, dedik ve ‘ tabi ki yapabilirsiniz’ dediler. Bu konuda bize mühendislik desteği sağladılar ve mühendisleri bize danışmanlık yaptı. Üretimin ilk aşamasına başladık. Tüketen değil, üreten nesiller için bir tohum da biz ekelim, dedik ve bugün buradayız. İlk aşamada 5 bin civarında olan mevsimlik çiçek ekimini, akabinde 50 bine yükseltmeyi planlıyoruz. Bizim ihtiyacımızın fazlasını Diyarbakır ve Şanlıurfa hipodromlarına göndermeyi düşünüyoruz. Onun dışında mevsimi geldiğinde Orman Bölge Müdürlüğü ile buradaki ağaçlarımızdan alınan tohumlarla fidan üretimine de devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Elazığ Hipodrom Müdürlüğünün anlamlı projelerine ortak oldukları için duydukları memnuniyeti dile getiren Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner de ''Hipodromun ilk kuruluşundan itibaren buranın önceki halini düşündüğümüzde şu gördüğünüz ağaçların tümü buradaki görev yapan müdürlerimizin ve Orman Bölge Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız emekleri büyük. Bu çerçevede burada ağaçlandırma yaparak 8 bin tane ağaç yetiştirildi. Hipodrom Müdürümüzün ekstradan özellikle mevsim çiçeklerine yönelik tıbbi aromatik bitkiler için bu bölgede serada üretim yapma konusunda talepleri oldu. Çok da güzel bir slogan geliştirmişler. Kendilerine mühendislik ve teknik desteği sağladık ve bundan sonra da bu desteği devam ettireceğiz” diye konuştu.

Ziraat mühendisi Sevim Yıldız ise ''Orman Genel Müdürlüğü sayesinde hipodromla yollarımız kesişti. Bu bağlamda burada yapılan üretime mühendislik desteği vererek danışmanlık yapıyorum. Burada yapılan her aşama hem Elazığ için hem gençler için hem de çocuklar için ilk aşamada küçük adım olarak görünse de uzun vadede takdir edilebilir boyuta geleceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.