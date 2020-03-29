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Giriş Tarihi : 29-03-2020 15:18

Binlerce beğeni aldı 

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle çeşitli önlemler alınıyor.

Binlerce beğeni aldı 

Elazığ Belediyesinin korona virüsü tedbirleri kapsamında kent merkezindeki dezenfekte çalışması yöresel müzikle sosyal medyada paylaşılınca binlerce beğeni yağdı.   Elazığ'da tüm kurumların yanı sıra belediye temizlik ekipleri de kent merkezinde cadde ve sokakları buharlı, basınçlı temizlik araçlarıyla baştan sona yıkıyor. Bu çalışmaları anlatan bir video çeken belediye, görüntüleri resmi sosyal medya hesabından yöresel müzik eşliğinde "Her yeri sildik süpürdük ve tertemiz yıkadık, mis gibi oldu" ifadeleri ile paylaştı. Yöresel müzikle paylaşılan video binlerce beğeni alırken, "Evde Kal Elazığ, Evde Hayat Var" ifadeleriyle vatandaşların evde kalması için de çağrı yapıldı.

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